Sergio Moro renunció al ministerio de Seguridad y Justicia de Brasil

El ex juez dejó el gobierno por diferencias con Jair Bolsonaro. Moro denunció que el presidente quiere interferir en el accionar de la Policía Federal.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sergio Moro, dejó su cargo en el gobierno luego de una fuerte disputa con Jair Bolsonaro en relación a la dirección general de la Policía Federal en medio de la crisis sanitaria, económica y social que atraviesa el país.

El presidente decidió echar a Mauricio Vaeixo, hombre de confianza de Moro, para poner a un hombre de su confianza, algo que ya hizo luego de la salida del ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta tras los rumores que indicaban que los militares lo habían corrido de las decisiones importantes

En conferencia de prensa, Moro acusó al jefe de estado de querer interferir en el accionar de la Policía Federal y reconoció que "el presidente no me quiere en su gobierno". "No hay ninguna razón para remover a Valeixo del cargo", agregó.

Moro renuncia después de cambios en la cúpula de la Policía Federal https://t.co/0SLvfFTFqq — Folha (español) (@Folha_espanol) April 24, 2020

Luego enfatizó en que “la autonomía de la Policía Federal fue central en el Lava Jato. La autonomía de la fuerza en el trabajo de investigación estaba garantizada. Era cierto que el gobierno tuvo numerosos defectos: esos crímenes gigantes de corrupción que ocurrieron. Ya sea voluntariamente o por presión de la sociedad, esto garantizó la autonomía”, resaltó.

Sergio Moro saltó a la fama en 2014 cuando se transformó en una figura conocida en todo el país, al liderar la Operación Lava Jato, considerada la mayor investigación judicial de corrupción política en la historia de Brasil.

Como juez de primera instancia investigó una presunta red de sobornos y sobreprecios en contratos con Petrobras que involucraba a algunos de los principales empresarios del país, como Marcelo Odebrecht, y a políticos del más alto nivel, de distintos partidos político, entre ellos, el expresidente Lula Da Silva.