Contundente denuncia a Sebastián Villa por violencia de género

La novia del delantero de Boca, realizó una fuerte publicación en su cuenta de instagram contando la pesadilla que está viviendo. El colombiano hizo un descargo poco convincente.

Los casos de violencia doméstica han aumentado en época de cuarentena y en las últimas horas del lunes, una denuncia pública de Daniela Cortés ganó la atención a través de las redes sociales. Se trata de la novia del delantero de Boca Sebastián Villa, quien contó la pesadilla que está viviendo lejos de su país, lo acusó de "maltratador físico y psicológico", mostró pruebas contundentes y pidió ayuda para volver a su casa. Un rato más tarde, el futbolista colombiano hizo un video en el que no niega y promete aclarar su situación este martes.

"Lamentablemente me toca hacer estoy hoy porque ya no aguanto más!! Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los que perdoné y perdoné golpes esperando un cambio por parte de él y nunca pasó!", comienza la conmovedora carta que publicó Cortés en su cuenta de instagram, en la que también remarca que "este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única".

La publicación fue hecha alrededor de las 22 del lunes y rápidamente logró una viralización, de la que formaron parte integrantes del departamento femenino de Boca, respaldando a Daniela Cortés y un apoyo masivo de compatriotas de ellas, entre las que se destacaron Anita Caicedo, la novia de Rafael Santos Borré, y Daniela Rendón, de Franco Armani, ambos jugadores de River.

Pasada la medianoche, Sebastián Villa realizó un posteo en su cuenta de Instagram con un video en el que poco aclara la situación, sólo atina a decir que "no estoy en mi casa, no sé con qué intención se publicó lo que se publicó" y prometió que este martes va a empezar a aclarar las cosas con las personas indicadas.