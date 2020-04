La firma propietaria del parque eólico de Miramar se solidariza con los trabajadores despedidos

Goldwind aclaró que no echó a ninguno de sus empleados y que los despidos de obreros corrieron por cuenta de una empresa que contrataron para las obras en General Alvarado.

Luego de que el titular de la Uocra local, César Trujillo, denunciara el despido de 200 obreros del parque eólico de Miramar, desde la filial argentina de Goldwind Group - Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd aclararon que no despidieron a “ninguno de los empleados” del establecimiento de General Alvarado, como tampoco a ninguno de los que trabajan en sus otros parques de Argentina.

“La construcción del Parque Eólico ha sido tercerizada en el contratista EPC, quien a su vez ha subcontratado a otra empresa para tal fin. Los cesanteados son de esta última, no teniendo ninguna relación contractual con Goldwind Argentina SA, quien se solidariza con ellos y sus familias”, indicaron a través de un comunicado.

A su vez, señalaron que “Goldwind, como compañía de trayectoria global, siempre cumple con las leyes y regulaciones del país donde están afincadas sus subsidiarias” y que “su cultura corporativa entiende a los empleados como un bien preciado, trabajando continuamente para generar y consolidar relaciones laborales armoniosas”. “La empresa está comprometida responsablemente con la comunidad local y dispuesta a trabajar junto con otros actores sociales y empresariales para combatir el Covid-19 en este período difícil”, definieron.

En ese sentido, puntualizaron que en el parque eólico Miramar “trabajan 12 empleados de la compañía que siguen cumpliendo sus funciones de manera remota”, tras la decisión presidencial de cuarentena obligatoria, y advirtieron que la compañía tampoco planea reducir su plantilla actual.

Por otra parte, representantes de la empresa indicaron que se “trabaja activamente para colaborar con la comunidad y municipio en pos de la contención de la crisis del Covid-19, respetando las medidas sanitarias y realizando donaciones de material médico para el Hospital Marino Cassano de Miramar. Entre los elementos donados hay barbijos, guantes de látex, material para esterilización y un sistema de llamadores de enfermería para el hospital.

Por último, remarcaron que desde el 18 de marzo en el parque no hay ningún tipo de actividad, conforme al decreto presidencial que ordenaba el inicio de la cuarentena preventiva y obligatoria.