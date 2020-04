Cómo fue el operativo para volver a casa después de llegar del extranjero

Al subir y descender del avión deben tomarse la temperatura y llenar una declaración jurada. En algunos casos, deben sanitizar sus valijas y otras pertenencias con alcohol etílico.

Con fronteras cerradas y vuelos de repatriación cancelados hasta el 6 de abril, miles de turistas argentinos quedaron varados en el exterior. Algunos tuvieron suerte y lograron subirse a un avión que los depositó en sus tierras natales. Una vez que aterrizan en el aeropuerto internacional de Ezeiza, los viajeros que llegan del exterior deben cumplir con rigurosas medidas de seguridad y someterse a aislamiento para evitar la propagación del coroanvirus.

Federico vivió una pesadilla en Lima, Perú, donde estuvo varado cinco días. Un domingo por la noche, el presidente Martín Vizcarra anunciaba el cierre de fronteras, lo que motivó el operativo retorno. Después de tantas idas y vueltas, afincado en el aeropuerto con otro grupo de marplatenses y miles de argentinos, al viernes siguiente consiguió regresar a casa mediante un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

Antes y después de subir al avión, les tomaron la temperatura. "Si tenías algún síntoma te atendía personal médico. Cuando bajabas te hacían tomar un metro y medio de distancia entre cada pasajero", explicó. Sorteado los controles de Migraciones, el hombre de 54 años y su esposa debieron sanitizar con alcohol etílico los mangos de las valijas y otras pertenencias.

Tras firmar una declaración jurada en la que dejaron constancia que no presentaban sintomatología compatible con el Covid-19, el matrimonió emprendió el regreso a casa con su vehículo por ruta 2. "Había algunos controles, pero no nos pararon, solo en el ingreso a Mar del Plata. Nos pidieron los documentos y nos anotaron en una planilla", contó a 0223, mientras permanece en cuarentena.

En el mismo vuelo estaba Facundo, otro de los marplatenses varados en Lima. El joven pasó por los mismos controles de rigor. "Nos tomaron la temperatura y nos hicieron firmar una declaración jurada. Cuando bajamos nos hicieron pasar por cámaras térmicas", aseguró.

Santiago tiene 27 años y a mediados de marzo había viajado con sus amigos a Río de Janeiro, Brasil. Ni bien llegó la aerolínea con la que tenía programado regresar el domingo pasado le canceló su vuelo. "Fui al consulado y al aeropuerto, pero no me dieron ninguna respuesta. No tenía formas de resolverlo", narró sobre la odisea de conseguir un pasaje para volver a casa.

Ante un aeropuerto desbordado, no tuvo otra opción que alquilar un auto y volver manejando hasta el estado de paso de la Triple Frontera Iguazú-Foz do Iguazú, donde les tomaron la temperatura. "Nos dijeron que teníamos que ir a nuestras casas directamente, no nos dieron ninguna otra indicación. Si tenías algún síntoma, te aislaban", mencionó. Desde allí se tomó un colectivo hacia Retiro, para luego regresar a Mar del Plata en auto por la ruta 2, donde fue interceptado en dos oportunidades y debió aportar sus datos que fueron cargados a una planilla de control.

Según Cancillería Argentina, se estima que hasta el momento aún quedan unos diez mil argentinos varados en el exterior. Las principales aerolíneas pudieron repatriar a unos 27 mil compatriotas hasta el último viernes, fecha en la que arribó el último vuelo procedente de Madrid, España. Según confirmó el Gobierno en los últimos días, los vuelos de repatriación se retomarán a partir del 6 de abril.