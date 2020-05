"Se nos está haciendo imposible mantener las instalaciones"

Alejandra Bonsi, presidenta de Talleres Fútbol Club, dialogó con 0223 Radio y graficó la situación actual de su institución en medio de la pandemia.

Los clubes de diversos puntos del país atraviesan una crisis en medio de la pandemia del coronavirus. Y Mar del Plata, no es la excepción. Sin actividades sociales y deportivas, las entidades se quedaron sin ingresos pero a la vez deben continuar con sus obligaciones para mantener sus instalaciones y empleados.

La voz de Alejandra Bonsi, presidenta de Talleres Fútbol Club, bien puede representar a la de otras instituciones de la ciudad. En diálogo con 0223 Radio, contó cómo es el presente del club ubicado en el corazón del barrio Puerto: "Desde el 13 de marzo estamos sin ninguna actividad y muchos gastos por solventar: sueldos de empleados, seguros, los servicios...estamos muy complicados, pero esperemos salir pronto adelante, hay que seguir peleándola hasta que todo se reactive cuanto antes", comenzó en charla con #ATR.

"La mayor tristeza es entrar al club, y ese silencio en un lugar con tanta vida, que esté tan dormido...", cuenta esta mujer muy respetada por su labor al frente de la entidad de Magallanes 3478. "Tenemos un jardín de infantes con 7 empleados, más los administrativos, de mantenimiento, de limpieza, un casero que vive en la villa deportiva, más todos los profesores que están sin sus ingresos ni viáticos de las distintas actividades", relató Bonsi.

Talleres, que el próximo 25 de mayo cumplirá 93 años de vida, tiene una activa vida social que hoy se encuentra suspendida: "La actividad más importante es el fútbol, pero también tenemos hockey con equipos compitiendo en la Asociación, MMA y boxeo, un gimnasio con una jaula muy lindo, handball, patín artísicto, taekwondo, tang soo do. Y somos el único club de Mar del Plata que tiene fútbol de amputados por Leo Di Scala (futbolista de la institución que se recuperó de un grave accidente años atrás). Además del jardín y el gimnasio de musculación", detalló la titular de la entidad portuense.

La pandemia significa un golpe más para los clubes que vienen de cuatro años durísimos en materia económica: "Ya veníamos bastante golpeados por el incremento de la luz, el gas. Se nos está haciendo imposible mantener las instalaciones. Y con la pandemia, la cuarentena obligatoria, no tenemos un solo ingreso. La gente de la comisión colaborando, hicimos un bono de $ 500 para los socios, haremos un locro para el 25 de mayo que es nuestro aniversario, y poder recaudar para afrontar estos gastos que nos están complicando y mucho", agregó.

Con una cuota social de apenas $ 100, y una masa societaria de 300 personas, los ingresos por las actividades deportivas significan el mayor ingreso. "Tenemos una cuota muy baja, y son muy pocos los que han podido pagarla. Algunos ya habían abonado la cuota anual, y el ingreso ha sido ahora mínimo. Hemos ido abonando de a poco los sueldos que significan un compromiso grande, gente realmente que lo necesita porque es su único ingreso", expresó Bonsi.

Las ayudas gubernamentales prometidas, todavía no llegaron a Talleres: "Nos anotamos en todos los beneficios que nos ofrecieron, pero hasta el momento no hemos recibido nada. Ni de AFIP, que muchas empresas lo recibieron, no estamos ni en evaluación. Ojalá los aprueben", declaró la presidenta de Talleres.

Pese a todo, el club sigue cuidando el vínculo con su gente: "Todas las actividades las estamos trabajando de forma virtual. Los profes mandan las rutinas semanales, dos o tres veces por semana hacen clases por zoom, y me parece que es importantísimo mantener el vínculo entre los deportistas y los profes. Mi hija juega al hockey en el club, y todos los días entrena y sigue vinculada con todos. Son adolescentes la mayoría y lo necesitan", sostuvo Alejandra.

Talleres F.C. se convirtió en el primer Centro COVID-19 anunciado por el municipio. Aunque todavía no está activo, gratamente: "La función de nuestro club como la de todos, es social, ayudar y estar al servicio de la comunidad. Cuando surgió la pandemia, me comuniqué con la gente del municipio, del Emder, autoridades nacionales y provinciales para ofrecer las instalaciones. Al poquito tiempo me llamaron que las iban a utilizar", sostuvo sobre las gestiones para llegar a esta elección. Y aclaró:"no va a haber gente infectada en el club, ni camas. Es un centro de consulta para problemas respiratorios leves. Si alguien de la comunidad del puerto se siente mal, o tiene tos, o algún síntoma, acude al club y ahí un médico lo va a atender y lo podrá orientar. Hasta ahora no está funcionando. Está todo preparado y listo. Gracias a Dios, por lo bien que vamos en la ciudad, no está funcionando. Pero sigue a disposición de la salud para cuando lo necesiten".

Por último, de cara al aniversario del 25 de mayo, pidio a sus asociados que colaboren con la compra del locro y que todos permanezcan en su casa: "Será una fiesta distinta, no de gala como solemos hacer, pero lo celebraremos igual", culminó.