Alejandro Maya, el hombre que investiga el impacto de los countries en Mar del Plata

Como cada lunes, el Conicet Mar del Plata presenta Selficiencia, una propuesta para conocer a los científicos y científicas de nuestra ciudad en primera persona.

¿Quién sos?

-Me llamo Mario Alejandro Maya, soy becario doctoral del Conicet y trabajo en el Centro de Investigaciones Geográficas y Socio-Ambientales (Cigsa-Unmdp). Me gradué como profesor en Geografía en la Unmdp. Tengo 35 años y convivo con mi pareja Pamela y nuestras dos hijas, Milagros y Anabella. Además, me desempeño como docente en diferentes escuelas secundarias de la ciudad, algo que también me apasiona.

¿Qué haces?

-Actualmente, me encuentro recolectando datos, realizando entrevistas, encuestas y “trabajo de campo" para mi tesis de Doctorado. Mi labor apunta a resaltar los cambios urbanos que se producen en Mar del Plata. Precisamente, me enfoco en el crecimiento y la expansión de urbanizaciones cerradas que se desarrollan en el periurbano sur de la ciudad. La finalidad es difundir, mediante artículos de divulgación científica, los impactos sociales y territoriales que generan estos tipos de urbanizaciones.

¿Por qué lo haces?

-Los temas vinculados a la ciudad siempre me han generado agrado y cuestionamientos. Pero, generalmente, se relacionaba con los aspectos netamente urbanos. Hasta que un día, yendo y viniendo en colectivo hacia la escuela que doy clases, observaba continuamente cómo crecían los barrios cerrados en la zonas periféricas de Mar del Plata. Éstas áreas se caracterizan por englobar grandes extensiones de espacios "vacantes" y gran cantidad de viviendas con los servicios básicos insatisfechos (falta de una red de agua potable, deficiencias en el tendido eléctrico, inexistencia de red de gas, ausencia de red cloacal, inconstancias en la recolección de residuos, entre otros). Entonces las finalidades que persigue mi trabajo son dos: por un lado, promover políticas públicas que tiendan a equilibrar o disminuir las desigualdades socioterritoriales que generan estos nuevos emprendimientos; y, por otro lado, analizar la construcción de identidades e imaginarios particulares en los diferentes actores sociales implicados con el propósito de identificar los posibles conflictos/consensos que surgen de la apropiación y uso del suelo.

¿Cuál es el impacto de tu trabajo para la sociedad?

-Una de las razones más importantes que guían mi trabajo está relacionada con el aspecto social. En este sentido, el objetivo principal que persigue mi investigación es generar políticas públicas que beneficien a los ciudadanos marplatenses que habitan en los espacios más próximos a las urbanizaciones cerradas. Generar acciones tendientes a equilibrar la brecha de desigualdad que existe entre los sectores sociales más altos y los sectores sociales más vulnerables. Por otro lado, el trabajo está relacionado con un aspecto simbólico/cultural. En este caso, lo importante es indagar sobre la construcción de identidades sociales, cómo se construyen subjetividades a partir de su relación con "el otro", imaginarios urbanos, etc.

