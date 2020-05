Con protocolo, vía libre para la pesca en Mar del Sud y Miramar

El horario establecido será de 7 a 16 hs. y se permitirá con uso obligatorio de tapabocas.

El intendente municipal de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, autorizó a partir de este martes 12 la actividad de la pesca de costa y la pesca artesanal en las localidades de Miramar y Mar del Sud, de acuerdo a un protocolo sanitario de funcionamiento.

Durante su anuncio, la comuna aprovechó para pedirle a los pescadores que, aquellos pescados que no se consuman, sean limpiados y eviscerados con el fin de entregarlos en el Club de Pescadores Albatros (32 casi 27, Miramar), donde se acopiarán para su entrega a los Centros de Distribución de Alimentos (CDA), complementando la dieta que se provee en los mismos.

Desde el municipio también se permitieron recomendar la pesca con devolución de ejemplares juveniles, para evitar la depredación del recurso y su efectiva conservación.

El gobierno de Ianantuony recordó que se encuentra vedada la pesca de peces cartilaginosos (tiburones, rayas y quimeras), dentro de los cuales se encuentran el cazón, gatuzo, chucho, pez ángel, y distintas especies de escualos costeros. Deben ser devueltos con vida al mar, estando prohibida su captura según la Resolución 6/2009 (Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Condrictios en la República Argentina).

Protocolo

a) Si el traslado a la costa se realiza en automóvil todos los ocupantes deberán usar tapabocas.

b) Dirigirse desde el hogar al lugar de pesca sin escalas durante la ida y la vuelta.

c) Llevar su propia indumentaria y utensilios.

d) Se recomienda no realizar la actividad de pesca aquellas personas que se encuentren dentro de los grupos de riesgo.

e) Desinfectar todos los elementos utilizados con una solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina en 1 litro de agua y/o utilizar solución alcohólica al 70%. En caso de manipular material reutilizable deberá realizar el correcto lavado cada vez que se utilice.

f) Lavado de manos con anterioridad y de manera posterior a realizar la actividad con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.

g) Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; alcohol, o con agua y jabón.

h) Resulta obligatorio el uso de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón).

i) Mantener al menos 1,5 metros de distancia entre personas.

j) Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

k) El horario establecido será de 7 a 16 hs.

l) Miramar- zona de pesca autorizada: desde el Náutico (Escollera cero) hasta la entrada del vivero. No podrá hacer la actividad en las escolleras, y ni en el muelle de pescadores.