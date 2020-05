En Dolores los comercios ya pueden abrir de 8 a 19 horas

Así lo dispuso el intendente Etchevarren entre otras nuevas excepciones en el marco del aislamiento obligatorio. El distrito figura con cuatro contagios, pero ninguno de los infectados se halla en el partido.

El Intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, y la Secretaria de Salud Sandra Metz, anunciaron las medidas correspondientes a la cuarta fase de la apertura progresiva que acompaña los postulados realizados por el Presidente de la Nación días atrás en el marco del nuevo período de contención de la pandemia.

Metz recordó que no hay casos de Covid-19 en Dolores, ni sospechosos, ni en estudio y sin circulación de virus. Los cuatro infectados por la nueva enfermedad no se hallan en el distrito. Se trata de tres vecinos que volvieron del exterior y quedaron en cuarentena en Caba y uno que se contagió en un hospital de la ciudad de Buenos Aires y que ya no reside en territorio dolorense, aunque aún tenga domicilio allí.

La funcionaria del área sanitaria pidió también que quienes trabajan fuera del distrito extremen las medidas de precaución sanitarias. Dolores se halla relativamente cerca del Gran Buenos Aires, zona con circulación comunitaria del virus y hacia donde los traslados son habituales. En la última semana, el cercano partido de Chascomús, también con fuertes vínculos con el AMBA en lo que respecta al movimiento poblacional, confirmó sus dos primeros casos de covid-19, el primero relacionado a una enfermeda que trabaja justamente en la ciudad de Buenos Aires.

Desde la comuna aclararon que, al figurar en la estadísticas provincial con cuatro casos, el gobierno provincial se tomó un tiempo mayor para responder a las flexibilizaciones solicitadas desde el gobierno de Etchevarren.

Entre las actividades que ha solicitado el municipio, están los gimnasios y salones de fitnes, la atención de kinesiólogos, actividades deportivas para atletas, aeródromo, Colegio de Escribanos, terapistas ocupacionales, psicopedagogos, contadores, Colegio de Martilleros, Colegio de Abogados, nutricionistas y gestores, entre otros.

Luego de recomendar a los propietarios y empleados de los comercios que sigan con las medidas preventivas vigentes, con alcohol en gel en los ingresos y en los lugares pequeños que sólo se atienda de a un cliente, el intendente confirmó que desde este martes 12 el horario comercial se extenderá de 8.00 a 19.00 horas.

Además, el jefe comunal detalló que se le permitirá a los vecinos mayores caminar los lunes, miércoles y viernes de 13.00 a 16.00 horas. Los niños podrán hacerlo acompañados por un adulto los martes, jueves, sábado y domingo en el mismo horario. No se podrán utilizar como medida preventiva ni las plazas y tampoco los espacios verdes, para evitar la concentración de vecinos.