Bolsonaro: "Hay que trabajar, no podemos quedarnos hibernando en casa"

Brasil suma 13.149 muertos y 189,157 personas infectadas de coronavirus.

Brasil registró 749 nuevas muertes en las últimas 24 horas por coronavirus y acumula 13.149 desde el inicio de la pandemia con un total de 189.157 personas de infectadas.

En ese marco, el presidente Jair Bolsonaro, pidió a la población que salga a la calle a trabajar "y dejar de hibernar" para evitar "morir de hambre dentro de las casas", mientras crecen las críticas por la demora en las compensaciones en dinero a la población que trabaja informalmente y carece de ingresos en la pandemia.



"El que no quiera trabajar que se quede en casa, mierda; que se quede en casa y punto final", dijo Bolsonaro al hablar en la puerta del Palacio de la Alvorada ante militantes de un movimiento llamado Brasil 300 que acampa en Brasilia y fue definido como una milicia civil para defender al gobierno.



En el marco de la investigación del Supremo Tribunal Federal sobre Bolsonaro por obstrucción de la justicia e intento de manipulación de las investigaciones de la Policía Federal, el jefe del Estado volvió a defender el fin de la cuarentena y a chocar con gobernadores e intendentes que defienden el distanciamiento social.



"Hay millones de personas que no pueden trabajar en Brasil, el que puede que se quede, pero hay gente con cuatro hijos muertos de hambre, con la heladera vacía, es inhumano, hay que trabajar, no podemos quedarnos hibernando en casa", agregó el mandatario.

En ese sentido alertó sobre un caos social a raíz del "hambre" y sostuvo que "llegará un punto en el que el pueblo con hambre saldrá a la calle, hay un pueblo pobre que quiere vender comida en la calle, en la playa, está desesperado".