Román Martínez no continuará en Aldosivi

El mediocampista de 37 años anunció en un medio televisivo que el club portuense no le renovará el contrato.

El mediocampista ofensivo Román Martínez se transformó en la primera baja para el plantel de Aldosivi, en medio de la pandemia de coronavirus que tiene paralizado al fútbol mundial.

Con 37 años y una serie de lesiones que no le permitieron casi jugar y cumplir con requerimientos de su contrato, el exLanús y San Lorenzo confirmó al canal TyC Sports su partida del "Tiburón": "Yo no sigo en Aldosivi, así que no creo que quieran que vaya a entrenar hasta el 30 de junio, si es que sucede, por si me llega a pasar algo. Es una decisión del club, yo no sabía nada, me enteré hace unos días. Soy un desocupado a partir de esa fecha", declaró el jugador en charla con el programa Superfútbol.

Y agregó: "Yo tenía contrato por un año más, pero las lesiones me jugaron en contra en la letra chica. Es que tenía una cláusula de jugar automáticamente el segundo año si cumplía una cantidad de partidos. Era mínima, pero decidió agarrarse de eso y está muy bien. Yo la verdad que quiero retirarme dentro de una cancha, esa es mi intención".

Bienvenido al Tiburón Román Martínez!!🔰🦈🙌🏼 El volante llega desde San Lorenzo a #Aldosivi para disputar el próximo campeonato de @argsaf 💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/wJh9zsGiQR — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) July 18, 2019

Román Martínez se refirió a la situación económica de Aldosivi: "Estamos como creo que deben estar varios clubes. Acá fueron buena onda, se portaron muy bien conmigo y me bancaron con el tema de las lesiones, que para mí fueron golpes duros porque a la mínima uno quiere tirar todo por la edad".

Martínez fue anunciado como refuerzo importante de Aldosivi el 18 de julio del año pasado. Su llegada generó expectativa al principio. Debutó en la segunda fecha del torneo, en un 0 a 0 con Argentinos Juniors en el Minella, y fue titular hasta que en la quinta fecha se lesionó los meniscos de una de sus rodillas ante Talleres en Córdoba. Reapareció casi dos meses después al jugar 17 minutos en la derrota ante River, 2 a 1, en el Minella. Luego, ingresó 18 minutos en el 1-5 sufrido ante Rosario Central como visitante por la 14° fecha, y a la semana siguiente vivió una situación insólita: se lesionó durante el precalentamiento del segundo tiempo del encuentro ante Independiente en Mar del Plata (0 a 0). Fue operado de los meniscos, y el 26 de febrero fue al banco (no ingresó) en la eliminación de la Copa Argentina en manos de Talleres de Remedios de Escalada.

En total, entonces, jugó apenas 7 partidos, cuatro de ellos como titular.