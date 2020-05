La arquera de Excursionistas, el primer positivo del fútbol argentino

Stephanie Rea se convirtió en el primer caso confirmado de Covid-19 en el fútbol profesional de nuestro país. Vive en la Villa 31, uno de los focos de mayor contagio en la Capital Federal.

Stephanie Rea, arquera de Excursionistas, se convirtió en el primer positivo por coronavirus en Argentina en el fútbol profesional. El positivo de Rea fue confirmado por el club del Bajo Belgrano a través de un comunicado en su cuenta oficial de la red social Twitter, en el que informa que "en las últimas horas, nuestra arquera, Stephanie Rea, dio positivo para el virus Covid-19".

"La misma se encuentra bajo tratamiento médico, siendo monitoreada por los especialistas. Desde aquí le hacemos llegar nuestro apoyo, deseándole una pronta mejoría. ¡¡¡¡Fuerza Stefa!!!!", finalizó el mensaje de Excursionistas.

La jugadora, de 23 años, vive junto a su hermana Silvina Bazarra, en la Villa 31 en el barrio porteño de Retiro. En el barrio Padre Mugica, donde habita la arquera de Excursionistas, se están realizando testeos a la población por parte del Ministerio de Salud de la Nación junto a su par porteño, a raíz recrudecimiento de la pandemia en las zonas vulnerables de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, tras lo cual se detectó su positivo de la jugadora.

La futbolista es maestra jardinera y empezó a jugar en la Villa como defensora hasta que se decantó por defender el arco, en el equipo de fútbol "Las Pibas". "Me emociona y me pone feliz, porque uno piensa que del barrio no se llega a ningún lado, pero de donde vengamos, podemos llegar lejos", puntualizó en su momento la arquera sobre el orgullo que sentía por representar a su barrio. Luego, Rea pasó a militar en Excursionistas, equipo de la Primera División del fútbol femenino de nuestro país.