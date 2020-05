Recicladores siguen con el bloqueo y no hay recolección: "Aunque nos caguen a palos, no nos vamos a ir"

Las horas pasan pero el escenario de conflicto no cambia: los recicladores siguen sin ponerse de acuerdo con el Municipio y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) y mantienen el bloqueo en el predio de disposición final que paraliza desde el jueves el servicio de recolección de residuos en Mar del Plata.

Martín Romero, uno de los voceros de las 500 familias que subsisten del reciclaje informal y mantienen la protesta con el único fin de que se les permita volver a trabajar dignamente, dijo que este viernes se acercó Sebastián D'Andrea, el titular del Emsur, con otro secretario del intendente Guillermo Montenegro pero sin acercar "ninguna solución". "Solo vinieron a desgastarnos y a mentirnos de vuelta", apuntó, en declaraciones a 0223, pasadas las 19.

El trabajador dijo que el bloqueo se levantará si aparece un responsable del Ceamse que brinde respuestas a sus reclamos y que garantice el alejamiento de dos administradores del predio que "ningunean y maltratan a las familias". "Si dan la cara, hacen eso y nos dan las garantías con un protocolo, nos vamos", dijo, e insistió: "Solamente queremos trabajar".

Con profunda angusta e indignación, Romero prometió que el bloque se extenderá durante todo el fin de semana hasta que haya una "solución concreta". "Yo no mando acá. Soy la voz de 500 familias y eso es lo que quieren. No quieren irse porque saben que nos van a mentir de nuevo. Es indignante que nos traten así", dijo, y confesó: "No sé por qué se comportan así. No tengo ni para comer y todavía quieren que yo crea en palabras".

El conflicto entre los recicladores, el Municipio de General Pueyrredon y Ceamse comenzó el 18 de mayo, cuando tuvo lugar la primera medida de fuerza. Si bien se había destrabado parcialmente el viernes, después de reiteradas reuniones y negociaciones, este martes se reanudó la protesta, que tras una tregua de menos de 48 horas, volvió a aflorar desde las primeras horas de este jueves. Es la cuarta jornada completa en once días en la que Mar del Plata se queda sin recolección de residuos.

En síntesis, lo que los trabajadores informales del reciclado exigen es la vuelta plena al trabajo en el predio o la posibilidad de precibir un complemento salarial con fondos de la boleta de contribución Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). Al momento, la cartera de Desarrollo Social asiste a las 500 familias con alimentos, pero los recicladores aseguran que es "inuficiente".