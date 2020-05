Versiones, desmentidas y tres fiscales: las dudas en el caso que involucra al ex concejal Guillermo Arroyo

El ex edil negó haber usado un arma, pero los oficiales aseguran que les dijo ser el autor del disparo. Resoluciones por teléfono y cuatro horas de actuaciones policiales.

“Sábado 2 de mayo, 19.40”. Día y hora del llamado que el ex concejal Guillermo Arroyo hizo al 911 para informar que su madre pedía ayuda porque le estaban pateando la puerta de su casa en la calle Neuquén entre San Lorenzo y Roca que dio paso a la intervención policial, un disparo al piso, declaraciones cruzadas, una requisa de auto fallida y una aprehensión sin sentido de un adolescente de 15 años que estaba comprando pan.

A partir de la difusión de lo sucedido, Arroyo negó haber corrido a alguna persona y haber efectuado un disparo, sin embargo, todas las fuentes policiales consultadas por este medio ratificaron que el ex concejal les dijo que había efectuado una detonación al suelo cuando vio correr en la esquina de la casa de su madre a cuatro personas.

Al momento de escuchar esa detonación, los dos oficiales del Comando de Patrullas Norte que estaban entrevistando a la mujer corrieron hasta la esquina y según el relato que hicieron a sus superiores se encontraron con Arroyo. “Dijo que les cruzó el auto a las personas que corrían y que disparó una vez al suelo mientras hacía señas de la dirección de huída”, contaron.

Allí el accionar policial, junto con el arribo de refuerzos, se dividió en dos: unos intentaron dar alcance a las supuestas cuatro personas que escaparon corriendo y otros quedaron junto a Arroyo para establecer las circunstancias del disparo que había efectuado. “Los oficiales lo palparon, no hallaron arma alguna y le pidieron a la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez autorización para requisar de urgencia el automóvil, aunque ese pedido fue denegado”, le confirmaron a este medio.

Los efectivos también informaron que a tres cuadras del lugar habían interceptado a un adolescente que salió corriendo tras escuchar la detonación, pero que nada tenía que ver con el supuesto intento de robo en la casa: había salido a comprar por pedido de su mamá y en su poder tenía un kilo de pan y el vuelto que le habían dado en el local.

Los efectivos confirmaron rápidamente que el menor nada tenía que ver con el hecho denunciado por Arroyo y lo dejaron en su casa tras comprobar su versión. Sin embargo, recién cuatro horas más tarde dieron cuenta de lo sucedido a la fiscalía en turno del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Consultado por 0223 el fiscal Walter Martínez Soto dijo que al momento de interceptar al adolescente la situación debió ser comunicada al Fuero correspondiente para darle intervención a la Justicia de Garantías y que existieron errores en la manera de labrar las actuaciones y comunicar lo sucedido por parte del personal policial.

“Da la sensación que al chico lo pasearon por todos lados sin avisar. Ya hice el comentario a los otros fiscales y creo que estas cosas podrían solucionarse si existiera un centro de llamados único para todas las fiscalías”, propuso.

Entre el llamado a la fiscalía de Flagrancia –poco después de las ocho de la noche- y la comunicación con la el fuero de menores después de la medianoche, los policías que intervinieron también se comunicaron con la Unidad Fiscal de Instrucción en turno a cargo de Juan Pablo Lódola. La respuesta del funcionario fue iniciar las actuaciones por el delito de robo agravado por efracción en grado de tentativa por los hechos relacionados con el intento de ingreso a la vivienda que denunciara la madre del ex concejal.

En tal sentido ordenó al personal de la comisaría cuarta la realización de tareas en cualquier investigación de rutina: inspección ocular del lugar, toma de declaraciones y análisis de las cámaras de seguridad –del COM y particulares- de la zona.

Para las fuentes oficiales consultadas por este medio el hecho que no podrá ser aclarado es la autoría del disparo. “Los policías escucharon una detonación y dicen que el propio Arroyo les confirmó ser el autor, sin embargo no tenía el arma consigo, no se autorizó la requisa de su auto y públicamente negó haber disparado. Es un hecho raro, casi de película”, sostuvieron.