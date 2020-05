El viento le voló el techo de su casa: necesita ayuda

El temporal que azota Mar del Plata y a todo el sudeste de la provincia, dejó a una familia en la calle, luego que las intensas ráfagas de viento volaran el techo de su casa, ubicada en Vértiz 12.202 del barrio Autódromo.

“Tipo 4 de la mañana me llama mi hija y me dice que el viento les voló el techo y se les empezó a mojar todo. Y no se puede arreglar nada porque la fuerza del viento les rompió los tirantes. Estamos desesperados”, contó a 0223, Alicia, mamá de Laura, la mujer que fue afectada por el temporal.

Según comentó, el techo estaba construido solo con un tablado y una membrana y ante la fuerza del viento, dejó sin cobertura a las dos piezas y el baño, mojando todo lo que había en el interior de la vivienda.

“Mi hija se vino a mi casa con sus mis dos nietas de 2 y 10 años y mi nieto de 6. Mi yerno se quedó a cuidar todo. Todo el interior de la casa está empapado”, lamentó la mujer.

Para aquellas personas que puedan colaborar con tirantes, membrana o chapas, además de colchones y ropa seca, pueden comunicarse al teléfono 2235740121.