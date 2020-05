Maleteros, "a la deriva" en la cuarentena: "La estamos pasando bastante mal"

Hay gran preocupación en trabajadores de la Ferroautomotora por el parate repentino en las actividad del transporte y su posterior reanudación. "Esto va a ser lo último en volver", reconocen.

Los maleteros de la Estación Ferroautomotora de Mar del Plata comparten la preocupación que enciende la crisis económica que provoca el coronavirus y transitan con particular incertidumbre el aislamiento social, preventivo y obligatorio al advertir que el transporte de media y larga distancia será una de las últimas actividades en poder retornar a su funcionamiento.

"Hoy estamos parados totalmente y la verdad que la estamos pasando bastante mal. No sabemos cuándo vamos a arrancar de nuevo. La verdad que no se sabe nada. Estamos un poco a la deriva", expresó Lucas Medina, uno de los referentes de los trabajadores del sector.

El maletero recordó que el 11 de marzo fue el día en el que se registró el último ingreso de micros, una vez decretada la cuarentena por el Gobierno de Alberto Fernández, y remarcó que desde esa fecha no hubo más actividad laboral. "Este es el único ingreso que teníamos", remarcó, en declaraciones a 0223.

La preocupación crece con la mirada a futuro: los trabajadores desconocen cuándo volverán a circular los ómnibus por la estación marplatense pero sí tienen la certeza de que será uno de los últimos rubros en volver a funcionar en forma plena. "Hay dueños de empresas que nos dicen que, con suerte, volverían a trabajar en diciembre", señaló Medina.

El hombre recordó que hay alrededor de 28 maleteros en la Ferroautomotora, a lo que se suman otros 30 carreros. "En mi caso, me anoté pero me rechazaron la posibilidad de acceder al Ingreso Familiar de Emergencia y no sé si otros compañeros han tenido la suerte de tener el beneficio", comentó.

Medina resaltó las gestiones que encabezó la dirigencia de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma con Desarrollo Social para garantizar la entrega de alimentos y mercadería a las familias que se quedaron sin ingresos.

El maletero reconoció que la época invernal suele ser difícil para los trabajadores de la Ferroautomotora ante la gran caída en el flujo de circulación del transporte pero explicó que en años anteriores se podía paliar con la búsqueda de otro empleo temporario.

"Este año es muy duro porque no se puede conseguir ni sale nada. Lo único que queda es aguantar", reconoció, y agregó: "El problema también es que en general para fines de octubre o principios de noviembre ya arranca un trabajo que nos permite respirar un poco pero con esta pandemia seguramente vamos a tener que esperar más tiempo".