El aislamiento deja "a la deriva" a los vecinos de San Eduardo del Mar

Son el último barrio de la zona sur de General Pueyrredon, al límite con Miramar. Deben cruzar a General Alvarado para abastecerse de alimentos, pero por las restricciones algunos deben viajar hacia el puerto de Mar del Plata.

Vecinos del barrio San Eduardo del Mar, que limita con el partido vecino de General Alvarado, se sienten "a la deriva" por los inconvenientes que afrontan para abastecerse de alimentos producto de la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige por la emergencia sanitaria que provocó el coronavirus.

Claudio Airoldi, presidente del barrio, aseguró que el vecino se siente "embromado" ya que el centro comercial más cercano está en Miramar y las únicas maneras de acceder son a través del colectivo interurbano que actualmente está suspendido o a bordo de un vehículo privado o remis cuyo viaje ida y vuelta cuesta más de $400.

Frente a este panorama, los vecinos de San Eduardo del Mar están "un poco a la deriva" porque la alternativa de grandes centros comerciales están en el Puerto de Mar del Plata.

Desde que comenzó la cuarentena, la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de su delegado Antonio Curuchet, ya repartió 70 bolsones de alimentos para los habitantes de la zona en dos entregas. "Para que sea transparente el reparto lo hace el mismo director en una plaza con nuestra supervisión que la confeccionan referentes del barrio", explicó en diálogo a 0223 Radio.

Airoldi reconoció que está en contacto con el intendente Guillermo Montenegro y el secretario de Seguridad de la comuna, Darío Oroquieta. "No tengo versiones de que la gente no está contenida, sé que por ahí quisieran un poco más. El bolsón de alimentos es un paliativo a tu ingreso, no es que te va a salvar la vida", sostuvo.

La inseguridad, el mismo problema de hace 25 años

El presidente de la sociedad de fomento de San Eduardo del Mar reconoció que la problemática de la inseguridad "no viene de ahora, hace 25 años que estamos en la misma. "Tenemos un destacamento en El Marquesado con seis efectivos y una patrulla para cubrir una cuadrícula de 175 kilómetros cuadrados. Según contó, los robos "vienen de Miramar", pero en las últimas semanas "se detuvieron un poco".