Loterías no pueden "aguantar más" y exigen auxilio al Instituto Provincial: "A junio no llegamos"

Desde el sector formalizaron un pedido para poder reabrir los negocios y elaboraron un protocolo. Aseguran que el Gobierno está ausente.

Con las puertas de sus locales cerrados hace casi 50 días por las restricciones que impone el aislamiento social, preventivo y obligatorio, propiterios de agencias de loterías aseguran que no tienen más espalda para afrontar la coyuntura económica y exigen la intervención del Instituto Provincial de Loterías y Casinos para volver a trabajar.

"Esto no da para más. No podemos aguantar. Si esto sigue así a junio no llegamos. La situación es insostenible, al margen de que tenemos que comer y seguir pagando los impuestos", sostuvo Ariel Timpanaro, uno de los agencieros que alza la voz.

Según contó a 0223, el 80% de las agencias no pudieron acceder al programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que lanzó el Gobierno de la Nación para hacerse cargo del 50% de los salarios del sector privado, quedando así excluidos de cualquier paliativo para hacer frente a la situación.

Nucleados en Agencieros Autoconvocados Unidos (AAU), los titulares de los locales hicieron una presentación dirigida al presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, Omar Galdurralde. "No entedemos por qué no nos dan respuesta, estamos desconcertados. Lotería y el Gobierno provincial están ausentes", sostuvo.

En el escrito exigeieron el depósito correspondiente al 50% de la comsision mensual en carácter de ayuda paliativa que permita afrontar las necesidades básicas y aminorar las pérdidas generadas por la falta de actividad en la captación de apuestas durante la extensión de la cuarentena. Además, solicitaron la bonificación del costo de mantenimeinto de las terminales online correspondientenes a la totalidad de los días afectados por la suspensión de la actividad y que el último débito correspondiente a marzo sea aplicado de manera parcial y solo a partir de los 30 días posteriores al retorno de la actividad.

"Nos encontramos atravesando un escenario de incertidumble total. Teñido por la angustia y la preocupación que genera tener comercios cerrados desde hace más de 40 días y afrontando simultáneamente todos los gastos asociados a la actividad sin ningún tipo de ingresos", señalaron en el comunicado.

La situación afecta a unas 170 agencias en Mar del Plata, muchas de ellas con serios inconvenientes para abonar los salarios de abril ya que no percibieron un solo ingreso. El mes pasado, apenas el 10% pudo abonar los haberes como corresponden. En la provincia de Buenos Aires hay cerca de 4400 agencias de loterías y quinielas que representan la segunda caja de ingresos para la administración de Axel Kicillof después de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba).

Al igual que otros rubros, la Camara de Agentes Oficiales de Loteria y Afines Bonaerense (Caolab) presentó un protocolo para reabrir los negocios y volver a trabajar. El escrito propone controlar y restringir el ingreso de los clientes a fin de garantizar el distanciamiento social con separaciones mínimas de cintas y acrílicos y la implementación de elementos de higiene y seguridad que sean necesarios y adecuados para el desarrollo de las tareas.