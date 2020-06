Defensores de Parque Palermo exige al Municipio la entrega de un subsidio: "Los clubes chicos también existimos"

En medio de la pandemia de coronavirus, la Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder), otorgó un subsidio de $40 mil a 34 entidades deportivas. El club Defensores del barrio de Parque Palermo de Mar del Plata quedó relegado y exige ser incluido en el beneficio.

"Uno se rompe el lomo para que el día que salga un subsidio podamos acceder. Está bueno que se preocupen por los clubes, el problema es que nosotros somos un club chiquito", expresó Ramón Aquino, presidente de la entidad.

En diálogo con 0223 Radio, Aquino confió que el beneficio es para clubes que tienen a sus empleados registrados y ofrecen los servicios básicos, requisitos que Defensores no cumple. "Tenemos todos los papeles al día y a nosotros no nos corresponde porque estamos enganchados de la luz, del agua y no tenemos gas. Personal en blanco no tenemos porque trabajamos ad honorem", sostuvo.

"Somos vecinos del barrio que laburamos por los pibes, como todo club. Hacemos un trabajo más de contención. Les damos comida a los chicos y trabajamos con el núcleo familiar. No solo adentro, sino afuera del club. Que nos salgan con esto es ridículo", apuntó Aquino.

De todas formas, el dirigente de la entidad de Parque Palermo destacó la ayuda que recibe por parte del intendente Guillermo Montenegro y del subsecretario de Desarrollo Social, Cristian Beneito. "Estamos continuamente en comunicación. Nos dan una mano impresionante", valoró.

Para finalizar, Aquino aseguró que hay "un montón" de entidades barriales en las mismas condiciones que no pueden acceder al subsidio que otorgó la cartera que conduce Andrés Macció. "Estaría bueno que evalúen la situación y que vean en qué nos pueden dar una mano. Los clubes chiquitos también existimos", cerró.