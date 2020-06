Montenegro elevó un protocolo para que vuelvan las salidas recreativas y los deportes al aire libre

El intendente Guillermo Montenegro anunció en la tarde de este martes que elevó un protocolo a la Provincia y la Nación para que se autorice la vuelta de las actividades recreativas y las prácticas deportivas individuales al aire libre en Mar del Plata durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia del coronavirus.

En una conferencia de prensa que encabezó en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el jefe comunal confirmó que ya hizo las dos presentaciones a la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Santiago Cafiero, y, al respecto, ratificó que la situación epidemiológica actual permite que se pueda avanzar con este tipo de iniciativas durante la cuarentena.

"Como tenemos cuatro personas contagiadas por coronavirus, esto nos hace generar la tranquilidad de poder seguir avanzando en distintas cuestiones", dijo Montenegro, quien agregó: "No tenemos ninguna duda que volver a la actividad deportiva con protocolos y el distanciamiento y con todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud y la vida es importante".

En caso de que el Gobierno nacional dé el visto bueno al pedido del Municipio, el intendente aclaró que las actividades recreativas solamente se podrán hacer durante 60 minutos, tal como lo establece un decreto del presidente Alberto Fernández. En el caso del deporte, dependerá de cada disciplina. "Para el surfer, es rídiculo que se le ponga como tiempo límite una hora", ejemplificó.

Desde la gestión de Montenegro, segmentaron la mirada de los deportes en tres clases: los náuticos y de playa, los individuales y urbanos como el running y las actividades vinculadas a deportistas de alto rendimiento. "Si el Gobierno lo aprueba, se van a definir diferentes horarios para salir, pero acá también debemos demostrar la responsabilidad ciudadana", aclaró.

"Hoy no tenemos ningún elemento objetivo para decir que tenemos circulación viral en Mar del Plata pero de todos modos seguimos trabajando como si la hubiera. Tenemos que tener las mayores precauciones posibles", sostuvo, y reiteró: "No me va a temblar el pulso en dar marcha atrás si la situación lo amerita a futuro en la ciudad".