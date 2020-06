Cierre de la gastronomía: “Queremos soluciones, no queremos romper la ley"

La cuarentena por el coronavirus, que desde hace tres meses mantiene cerrados a más de 1500 locales gastronómicos en Mar del Plata, en los últimos días se cobró otra nueva víctima, con el cierre definitivo del café La Fonte D´Oro, ubicado dentro del Museo MAR.

Los empleados -unos 5 según estimaron fuentes gremiales- fueron absorbidos por el resto de las sucursales y afortunadamente mantuvieron su fuente laboral.

En ese marco, 0223 se comunicó con Miguel Martínez Allué, empresario propietario de la la mayor parte de la franquicia, que se mostró muy preocupado por la crisis que azota al sector y pidió “soluciones” a las autoridades, advirtiendo la posibilidad que algunos locales puedan abrir a pesar de la prohibición impuesta por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Antes de la pandemia teníamos 18 locales y ahora nos quedan 16, debido al cierre de la sucursal de Belgrano y Buenos Aires y del Museo. De ellos, solo 10 pueden trabajar con la modalidad de take way, pero genera entre un 12 y un 20% de la facturación. Tenemos unos 300 empleados y otros 40 en las fábricas. Así la situación es insostenible”, resumió Martínez Allué.

Asimismo, el empresario admitió que el personal, “está viviendo una situación supercompleja porque ahora se paga el 75% del sueldo neto, que no incluye los adicionales y la propina, que en algunos casos es más importante que su sueldo. Están cobrando entre un 20 a 25% de lo que ganaban antes de la cuarentena”, estimó.

“Tenemos que pagar salarios, alquileres y costos fijos y para eso necesitamos empezar a trabajar. Sabemos de la voluntad del Intendente pero advertimos que a la fase 5, que nos habilitaría, hay que tener 21 días sin contagios por lo que es algo casi imposible para una ciudad con 800 mil habitantes”, razonó.

Ante esa posibilidad, el empresario reflexionó: “Vemos que en el Gran Buenos Aires, la gente sale a trabajar y no lo hace por desobediente sino para comer. Y trasladándolo acá, algunos bares van a tener que abrir igual y romper el marco normativo. Por eso, queremos soluciones”, enfatizó.

Por último, el propietario de la mayor franquicia de La Fonte D´Oro, explicó que debido a que hay una gran cantidad de empleados en relación al número de sucursales, “se están ofreciendo retiros voluntarios, pero hasta el momento la gente no quiere y prefiere mantener su trabajo. Teme no poder recuperarlo luego, por esta crisis. Con esto no sólo La Fonte, sino que cientos de lugares no abrir nunca más y muchos no van a recuperar su empleo”, concluyó.