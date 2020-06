Iba en moto y chocó con un auto: está grave

Un choque entre un auto y una motocicleta por razones aún no establecidas en el barrio Bernardino Rivadavia derivó en el traslado de una joven de 29 años al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde permanece internada en grave estado.

El siniestro se produjo minutos antes de las once de la mañana cuando un automóvil Peugeot 408 conducido por un hombre de 35 años colisionó con una moto Honda Wave en la esquina de Don Bosco y Avellaneda. La violencia del impacto -cuyos motivos aún no quedaron esclarecidos- hizo que la joven quedara tirada inconsciente por lo que debió ser trasladada de urgencia por una ambulancia del SAME.

Personal del Comando de Patrullas y de la comisaría cuarta se hizo presente en el lugar y realizó las primeras actuaciones a la espera del arribo de los peritos.

El fiscal Rodolfo Moure dispuso la formación de una causa a tramitar en la fiscalía de Delitos Culposos.