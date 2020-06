Excombatientes de Malvinas se despegan del incidente con la bandera de la Diversidad

Luego de que un grupo de veteranos de la Guerra de Malvinas retirara este domingo la bandera de la Diversidad que horas antes se había izado en el mástil de la plaza San Martín de Mar del Plata por el Día del Orgullo Lgbtiq+, desde el Centro de Excombatientes de Mar del Plata salieron a despegarse del incidente.

“No fuimos nosotros los que tuvimos esta acción, más allá de si tienen o no razón, aunque para mi no la tienen”, aclaró este lunes el presidente del Centro de Excombatientes, Mariano Garbini y remarcó que “no es la forma” de realizar un reclamo. “Nos enteramos lo que estaba sucediendo y no nos sumamos a este acto, por eso salimos a despegarnos de esta situación sin hacer un juicio de valor. La verdad, no he encontrado una norma clara que diga que no se puede adjuntar una pequeña bandera al pabellón nacional”, explicó en declaraciones a 0223 Radio.

En ese sentido, consideró que “la democracia tiene otros mecanismos para expresar enojo o denunciar si creen que están violando una ley” y se mostró de acuerdo con el homenaje que este domingo se realizó a las personas que durante toda su vida fueron discriminadas y asesinadas por su orientación sexual. “Nosotros conocemos muy bien la discriminación, la hemos sufrido en carne propia”, sentenció.