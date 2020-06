Difunden audios de Tinelli pidiéndole favores a Grondona

Si bien no sorprende nada del fútbol argentino, donde las sospechas de arreglos de elección de árbitros, horarios, entre otras "movidas" especialmente desde los clubes más poderosos, las escuchas que Radio Mitre difundió esta mañana entre el fallecido Julio Grondona -entonces presidente de la AFA- y Marcelo Tinelli -de San Lorenzo de Almagro- no hacen más que reafirmar que la transparencia, los sorteos, no existen en el deporte más amado por los argentinos.

El programa "Lanata sin filtro” puso al aire escuchas telefónicas ordenadas por el exjuez Norberto Oyarbide entre el 14 de mayo y el 12 de junio de 2013 sobre Grondona, en el marco de una investigación por una "cueva" financiera donde se lavaba dinero de pases de jugadores de fútbol.

En esos audios, Tinelli -siempre de gran relación con Grondona- le pidió al ex presidente de la AFA ​elegir a dedo árbitros y horarios de partidos en 2013. El primero, del 4 de junio de 2013 a las 11:56, es en la previa a un partido entre Argentinos Juniors (dirigido por Ricardo Caruso Lombardi) y San Lorenzo.

Tinelli: "...Segura (Luis, presidente de Argentinois) está rompiendo los huevos, van a pedir seguro a Ceballos. Y va a buscar los amigos de Caruso. Ceballos, alguno de esos. Yo no quiero que me diriga Ceballos. Yo, la verdad, lo que le quería decir que nos diriga el mejor. ¿Delfino? Pongamos a Delfino. Él dice que Delfino no sé qué mierda es hincha de San Lorenzo, jamás en mi vida me enteré que Delfino es hincha de San Lorenzo. O sino, uno que garantice...Pompei, por ejemplo. Pero no quiero que nos dirija Ceballos y se arme un escándalo en la cancha de San Lorenzo.

Grondona: Seguro.

Tinelli: Va a pedir seguro a Ceballos, Loustau que lo odian en San Lorenzo, nos van a tirar con piedras...

Grondona: ¿Y Vigliano no va?

Es que Vigliano nos dirigió ahora, el sábado pasado. A ver...Pompei es un tipo tranquilo, no va a romper los huevos, y sino, ¿pongamos al mejor que es Delfino? Que va a dirigir bien, seguro... No entiendo por qué tanto...es que Caruso rompe tanto los huevos

Grondona: No...yo me encargo, ¿vos a quién no querés?

Tinelli: Yo no quiero ni a Ceballos ni a Loustau. Ni toda esa lacra de amigos de Caruso...los conozco, sus amigos son el trío Pablo Díaz, Álvarez, Rapallini...

Grondona: Estamos..., estamos.

Finalmente, el partido finalizó 1 a 1, y fue dirigido por Fernando Rapallini, acusado por Tinelli de "amigo de Caruso".

En otro de los audios, Tinelli se queja del horario de un partido de su equipo.

Tinelli: ¿Cómo le va Don Julio?

Grondona: Bien, ¿y usted?

T: Acá mal...nos están puteando en arameo con esto del lunes a las 4 de la tarde, no sé con quién hablar, no me atiende nadie de Seguridad, no sé qué hacer

-G: Porque Lo dispusieron ellos

-T: Por eso, no sé con quién hablarlo...

-G: a nadie, a nadie le podés hablar. La tenemos que comer.

-T: ¿Y por qué no jugamos el domingo a las 6 de la tarde? Berni dijo que tenía el operativo para el domingo...nos está puteando la gente, yo no voy a ir a la cancha el lunes, nos van a matar.

G: La culpa no es tuya ni es mía. Tal es así, que cuando a mí me dicen algo, que venga Berni a decirlo en la AFA, no yo...Y fue Berni a las 7 de la tarde. Y se estipuló por un tema de inteligencia. ¿Querés que te diga cuál es el problema? al jugar San Lorenzo y Argentinos el lunes, no está definido el descenso. Entonces, si juegan el domingo y está decidido el descenso, piensan en una hecatombe en Avellaneda, Barracas y todas canchas. Aunque pierda Independiente, no sabés qué pasa. Eso, entre vos y yo.

-T: ¿No nos puede poner más tarde, a las 7 u 8 de la noche?

-G: Te digo que eso sí se puede cambiar.

-T: Al menos a las 8, para decirle a la gente que conseguimos algo.

-G: El lunes en lugar de las 4, a las 7 de la tarde. Dejame hablar y después llamame.

Otro audio es en la previa al partido que San Lorenzo le ganó 1 a 0 con gol de Correa a Independiente, resultado que decretó el descenso del "Rojo" a la B Nacional. Tinelli expresó: "Ahí hablé con (Javier) Cantero. Dice que usted había sugerido (Silvio) Trucco. A mí Trucco no me gusta, Julio. ¿No se puede poner a Delfino que Cantero no tiene problema, en el partido con Independiente?". Grondona, lo tranquilizó: "Esperemos los resultados y mañana lo resolvemos al mediodía. ¿Para qué vamos a gastar pólvora en chimangos?". Finalmente, dirigió Silvio Trucco.

Nuevamente, en otra escucha y ante otro pedido de cambio de horario, Marcelo Tinelli expresó: "OK, lo voy a llamar entonces a Abal Medino. O a Berni. O alguno de seguridad". Finalmente, el partido entre San Lorenzo y Argentinos cambia de horario y eso es comunicado en otra llamada de Grondona, tras una chicana: "Jugás a las 2...no, vas a las 9 de la noche." Y el expresidente, recordando una vieja apuesta, le dice: "Devolveme la guita esa que una vez te di...ahora no ganes, eh".