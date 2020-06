Perdió el control del auto y se metió en un local: dijo que iba discutiendo con la pareja

Un automovilista perdió el control del rodado y terminó su marcha en el interior de un local de iluminación en la avenida Independencia casi Alberti y le dijo al personal policial que todo sucedió porque venía discutiendo con su pareja. El rodado fue secuestrado por falta de documentación.

Personal del Comando de Patrullas Centro y del servicio de calle de la comisaría segunda vieron que en el interior de una casa había un Ford Focus con una pareja en su interior. El conductor de 31 años –que seguía discutiendo con la mujer- dijo que perdió el control del rodado cuando circulaba por la avenida.

Una ambulancia de SAME se presentó en el lugar, revisó a los ocupantes y decidió que no era necesario el traslado. Si bien el resultado del test de alcoholemia dio negativo, el rodado fue secuestrado por personal de Tránsito municipal porque no tenía la documentación del mismo.

El dueño del local se hizo presente y quedó custodiando el lugar a la espera de realizar las reparaciones correspondientes.