Vecinos de Valle Hermoso reclaman mayor seguridad: "Hace 3 meses no vemos una patrulla"

La falta de móviles policiales en las calles preocupa a los vecinos de los barrios Parque y Valle Hermoso de Mar del Plata, que reclaman mayor seguridad a las autoridades.

En diálogo con 0223, José María González, vecinalista y forista de la jurisdicción octava del barrio Parque Hermoso, denunció que desde hace 3 meses “no se ve un móvil policial en el barrio” y responsabilizó de la situación al Comando de Patrullas.

“La subcomisaria que cubre a Valle y Parque Hermoso y Parque Palermo, tiene algunos móviles y cuando los llamas, vienen un rato y se van. Pero de no ser así, no ves patrullas dando vueltas. Esa tarea la hacía el Comando de Patrullas y no tenemos respuestas de porqué desde marzo no se hace”, sostuvo el vecinalista.

En ese punto, González sostuvo que en el barrio de la zona oeste de Mar del Plata, “se sienten olvidados” por el Municipio, desde hace años y contó situaciones que reflejan la falta de atención por parte de las autoridades, como la falta de rejas del Centro de Atención Primaria de Salud de Parque Hermoso o la irregular situación de la subcomisaría.

“Los policías no tienen agua potable y se tuvo que pasar un caño por los techos de la escuela 43, para que puedan tenerla. La verdad, una vergüenza”, exclamó González.