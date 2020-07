La ASA se reunió virtualmente con Ciano y "jugó una nueva carta"

La Asociación de Surf Argentina, realizó una videoconferencia con el concejal Ariel Ciano, Presidente de la Comisión de Deportes del Honorable Concejo Deliberante, con el fin de obtener información y el punto de vista y parecer del funcionario sobre la apertura de la práctica del surf para los habitantes de la ciudad de Mar del Plata.

Participaron en la reunión reconocidas figuras del surf marplatense como Leandro Usuna Bicampeón Mundial ISA y Martín Passeri séxtuple Campeón Argentino además de Freddy Tortora ASA, Gustavo Huici ASA y Lautaro Menna ASA, Roberto Gonzalez Niels Representante ASA en el COA y Coordinador del ENARD y Emanuel González Director del Espacio de Deportes de la Fundación Ciudad Inclusiva.

Luego de la presentación de cada uno de los presentes, el presidente de la ASA expuso la conocida problemática de la "fase 5 y la negativa de la gobernación de la provincia de Buenos Aires a la apertura de los deportes individuales al aire libre" y consultó sobre "el estado del trámite y gestiones iniciados por la asociación para la vuelta a la práctica del surf", En tal sentido, Ariel Ciano comentó que "se ha creado dentro del marco del Honorable Concejo Deliberante una Comisión de Reactivación Económica formada por funcionarios municipales y concejales de diferentes bloques políticos para tratar además de los temas económicos la vuelta de los deportes individuales entre otras actividades importantes para el municipio". En tal sentido todo los integrantes de la Comisión de reactivación ven con buenos ojos la apertura de nuestro deporte.

La única ciudad de la Costa Atlántica sin apertura del surf es Mar del Plata, no se entiende por qué ya que las condiciones epidemiológicas de nuestra ciudad son muy buenas y el surf como ya comentamos en nuestra fundamentación y protocolo, es un deporte que se práctica al aire libre, con distanciamiento comentaba el Presidente de la ASA Freddy Tortora.

También Martín Passeri expresó que "hay muchos chicos que forman parte del desarrollo de nuestro deporte que no pueden entrenar y esto no está bueno para ellos ya que pasaron mas de 100 días que no pueden practicar su deporte favorito, en tal sentido estamos retrocediendo y no está bueno para las jóvenes generaciones". A su turno, "Lele "Usuna aseguró que "es hora que todos los surfistas puedan volver a la práctica libre en la costa de Mar del Plata".

La reunión duró cerca de una hora y todos los presentes dieron su posición firme y clara convencidos de que las condiciones están más que óptimas en este momento para una pronta apertura de nuestro deporte. La Comisión de Reactivación Económica se reunió dos veces el lunes y el martes, y "quedamos a la espera de noticias positivas a nuestro reclamo. Sabemos que el Intendente de la ciudad Guillermo Montenegro apoya la iniciativa de la Comisión por lo que se abre un nuevo capítulo y una nueva esperanza de la vuelta del surf, otras actividades deportivas individuales y al aire libre y gastronómica que están relegadas por la famosa Fase 5 siempre truncada por algún caso aislado", confirmó Tórtora.

"Estamos a la expectativa de esta nueva gestión de las fuerzas municipales y políticas de nuestra ciudad, la cual apoyamos y consideramos que van a trabajar para dar en estos próximos días soluciones importantes para Mar del Plata. Una nueva carta esta jugada y lo marplatenses sabemos que hay temas candentes en la ciudad que necesitan una reactivación económica urgente, en nombre de nuestro deporte agradecemos y saludamos a nuestra comunidad", cerraba Freddy Tortora.