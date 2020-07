Armadores aseguran que una medida gremial en el sur afecta a la flota de Mar del Plata

La Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (Caabpa), la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (Aepc), la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (Udipa) y la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (Cafrexport) manifestaron su inquietud por las trabas operativas que sufre la actividad en los puertos patagónicos, en el marco de un conflicto que afirman, es “ajeno” a esas entidades.

A través de un comunicado, desde el sector advirtieron sobre las consecuencias de las medidas de fuerza realizadas por el Somu (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos), que representa a los marineros.

“(El gremio) decidió bloquear la circulación de camiones que transportan langostino fresco desde los muelles de Chubut y Santa Cruz hacia las plantas de procesamiento. La medida afecta a la flota de Mar del Plata que está trabajando en la temporada de langostino en aguas nacionales y a los establecimientos de tierra, que no pueden recibir la mercadería”, señalaron.

“Nuevamente nos encontramos en una situación donde se violan los derechos de aquellos que quieren trabajar y de los que han asumido importantes inversiones para sostener el trabajo. Estos hechos son aún más repudiables si consideramos la actual situación por la que se atraviesa producto de la pandemia”, manifestó el presidente de Caabpa, Diego García Luchetti.

Desde las empresas recordaron que la pesca fue declarada una actividad esencial. Como tal, gremios, pesqueras y Estado avanzaron en acciones y cuidados sanitarios. La acción conjunta permitió que el empleo y la generación de divisas no se vieran afectadas.

“Todos tenemos derecho a reclamar y existen los canales adecuados para hacerlo, pero sin violar los derechos de otros. No dejar que se desarrolle la actividad con normalidad, afectando a trabajadores, tirando toneladas de alimentos no es la manera; sobre todo, en un momento tan particular. Escapa a cualquier razonamiento”, analizó el gerente de Udipa, Mariano González.

Para este lunes está previsto que representantes del Somu marchen frente a las Terminales 2 y 3 del puerto de Mar del Plata. Por tal motivo, desde las cámaras empresarias manifestaron su preocupación acerca si esta medida también bloqueará la actividad local.

“Deseamos que lo que se está viendo en el sur no se replique en Mar del Plata. La actividad pesquera no puede estar sujeta a la voluntad de unos pocos”, anticipó el gerente de la Aepc, Sebastián Agliano.

Por último, las mencionadas cámaras piden que “cualquier reclamo se haga dentro de lo que determina la ley, sin violar los derechos y libertades de terceros, y sin poner en riesgo sanitario a la sociedad toda. Confiamos en que los funcionarios competentes en la materia y las partes en conflicto encontrarán la solución”, concluyeron.