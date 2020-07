Definen un plan para reactivar la construcción en Mar del Plata

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) avanza en las gestiones para poner en marcha en Mar del Plata un plan de reactivación de la industria a raíz del fuerte impacto que se acusa como consecuencia del parate económico general que provoca la pandemia del coronavirus.

"No estamos trabajando al ritmo que deberíamos, se pidió la vuelta demás de 620 obras en la ciudad y hoy deben trabajar 500 o un poco menos pero por lo menos hoy estamos activos, que es lo fundamental", analizó en primer lugar César Trujillo, Secretario General del gremio, sobre el contexto actual de la actividad a nivel local.

En su análisis, el dirigente también recordó que desde el inicio de la pandemia hay más de 200 mil trabajadores de la construcción registrados que no pudieron volver a desarrollar sus labores. "Eso nos preocupa y mucho, y estamos tratando de llevar ideas. Es simple: si nosotros no trabajamos, no cobramos", planteó el gremialista.

En declaraciones a 0223 Radio, el dirigente reveló que este lunes se reunió con el Secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Jorge González, para consensuar la puesta en marcha de un plan que permita motorizar el sector en el corto plazo. "Él está trabajando con un programa muy importante e interesante y aplicable, con sentido común. Lo vamos a acompañar", garantizó.

"Queremos tratar de que los inversores lleguen a Mar del Plata y darles factibilidad para que hagan sus inversiones y no falte el trabajo para nosotros. Es muy importante en estos tiempos tratar de competir con ideas nuevas y facilidades para que seamos atractivos. Mar del Plata está para seguir creciendo y tiene que tener una promoción de la industria", consideró Trujillo.

El dirigente recordó que entre 2002 y 2003 presentaron un proyecto de ordenanza para avanzar con la promoción de la industria de la construcción en donde se planteaban distintas facilidades impositivas y fiscales para los eventuales inversores que desembarquen en "La Feliz". "Ahora es tiempo de abrir otras opciones para la ciudad", insistió.

Entre las propuestas que se buscan impulsar después de la pandemia, figura la posibilidad de ampliar el Código de Ordenamiento Territorial (COT) y promover la llegada de empresas del área metropolitana y de Capital Federal. "Allá no se cuándo van a poder empezar entonces podrían venir acá. Estamos trabajando para eso", razonó.