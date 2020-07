Tras meses de parálisis, el Enargas se comprometió a finalizar el gasoducto para Mar del Plata

Después de meses de parálisis y falta de novedades, las autoridades que están al frente del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) revelaron su intención de reactivar obras que quedaron paralizadas durante el Gobierno anterior, y entre ellas figura el tan anhelado gasoducto de la costa, con directo impacto para el motor productivo de Mar del Plata y la región.

“Desde la Intervención buscamos avanzar rápidamente en llevarle el gas a todos los argentinos y las argentinas. Por eso hemos pedido a las distribuidoras y transportistas el listado de obras que fueron postergadas y paralizadas por el gobierno de (Mauricio) Macri", indicó Federico Bernal, el interventor del organismo desde marzo de este año.

El responsable del Enargas lo manifestó este sábado, a través de un comunicado oficial, después de una reunión que encabezó con las licenciatarias del servicio de distribución. "Estamos trabajando para reactivar rápidamente aquellas obras paralizadas que ya tienen un alto índice de ejecución, sin que ello implique un recargo ni un nuevo concepto en la tarifa”, aclaró.

Según lo que se informó, los primeros proyectos a retomar, y que ya cuentan con un importante grado de avance son el gasoducto de la costa en la Provincia de Buenos Aires, además del Gasoducto Norte en Santa Cruz, que se conecta en la localidad de Rio Mayo, Chubut, y abastece a las localidades de Perito Moreno y Los Antiguos; el Gasoducto Sur en Mendoza; los gasoductos La Cruz y Ballesteros en Córdoba; y en Santa Fe, el refuerzo del último tramo del Gasoducto Regional Sur, para mejorar el abastecimiento de la ciudad de Venado Tuerto.

Días atrás, desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) habían reiterado su malestar por el parate en el avance de la millonaria obra .“Es una obra tan importante que no sé cómo no le prestan atención. Es una picardía que estando al 95% de terminarla y con una millonaria inversión, no tenga continuidad. Y esto ocurre desde antes de las elecciones. El Ministerio de Energía no sé si sabrá que existe”, ironizó César Trujillo, titular del sindicato, en diálogo con 0223.

“Faltaría por lo que tengo entendido, comprar unas válvulas y pagar una plata que le quedaron debiendo a la empresa a cargo de la obra. Es una picardía, había unos 70 trabajadores que ahora podrían estar trabajando. No hay casi riesgo sanitario porque esa obra está en el medio del campo”, planteó el dirigente.

Una vez que se finalice el Gasoducto, más de 84 mil viviendas nuevas, comercios e industrias de las 41 localidades abastecidas por el sistema podrán contar con el recurso, según lo consigando en los anuncios oficiales que se hicieron durante la administración de Mauricio Macri.

Los trabajos para dar inicio a la obra del Gasoducto comenzaron formalmente el 26 de junio del año pasado en Balcarce. El proyecto de ampliación del sistema de Gas Natural en todo el país está conformado por el Gasoducto Regional Centro II – Esperanza / Rafaela / Sunchales (a cargo de Distribuidora Litoral Gas S.A.); el Sistema Cordillerano/Patagónico (Distribuidora Camuzzi Gas del Sur S.A. – CGS); el Gasoducto Cordillerano (Transportadora de Gas del Sur S.A – TGS); y el Gasoducto de la Costa (Distribuidora Camuzzi Gas Pampeana S.A. – CGP).