Malestar por la paralización del gasoducto: sólo falta un 5% para terminarlo

A pesar de su importancia en materia energética, continúa paralizada desde octubre del 2019, la obra del Gasoducto de la Costa, que permitiría la conexión de 84.000 viviendas y potenciaría la industria de la zona. En diálogo con 0223, César Trujillo, titular de la Uocra Mar del Plata, cuestionó que una obra de tal envergadura, “este inconclusa y al 95%” de su total finalización.

“Es una obra tan importante que no sé cómo no le prestan atención. Es una picardía que estando al 95% de terminarla y con una millonaria inversión, no tenga continuidad. Y esto ocurre desde antes de las elecciones. El Ministerio de Energía no sé si sabrá que existe”, ironizó el dirigente.

En ese punto, Trujillo consideró que la pandemia “no creo que sea la responsable”, debido a que el gobierno nacional “encara importantes obras públicas en la Represa de Río Gallegos, la interconexión eléctrica Bahía Blanca-Villa Gesell de 500 kilovatios o el Parque Eólico de Miramar”.

“Faltaría por lo que tengo entendido, comprar unas válvulas y pagar una plata que le quedaron debiendo a la empresa a cargo de la obra. Es una picardía, había unos 70 trabajadores que ahora podrían estar trabajando. No hay casi riesgo sanitario porque esa obra está en el medio del campo”, explicó.

En relación a cómo se encuentra el sector, Trujillo estimó que “el 60% de la construcción en la zona está ocupado” y valoró los trabajos de la obra privada “que sostienen el empleo”, advirtiendo además de la falta de obra pública en la región.

“Están licitados unos trabajos en la ruta 11 y 88 y no arrancaron. Hay mucha gente sin trabajo. Hay unos 5 mil en actividad pero en la región son unos 9 mil registrados. Estamos viviendo un momento complicado”, expresó el referente del gremio de la construcción.

El Gasoducto de la Costa surgió como solución luego de que en 2014 se colapsará el suministro y Camuzzi debiera suspender la dotación de gas en todas las nuevas construcciones de Mar del Plata, Balcarce, Madariaga y otros distritos de la región sudeste bonaerense.