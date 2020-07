"100 clubes de barrio" ya está en la calle y se presentó en sociedad

No hay nada más lindo que conocer el pasado, la historia de nuestras calles, de nuestros barrios. "100 clubes de barrio: Historia de la via social y deportiva en Mar del Plata", seguramente se convertirá en material ineludible en los colegios de la ciudad, para contar el surgimiento de mucho de lo referido no sólo al deporte, sino también a la sociabilidad. Después de un año y ocho meses de investigación, con muchas sorpresas en el medio, y con una excelente calidad de impresión, el libro ya está en la calle y sus autores lo presentaron oficialmente a la prensa, a autoridades gubernamentales y de clubes, a través de las plataformas virtuales.

Lo más importante, es cómo podés hacer para tenerlo. El producto es 100% marplatense y tiene como objetivo contar parte de nuestra historia y nuestros antepasados. Más de una lágrima se caerá al recordar el viejo club de barrio donde se conocieron nuestros abuelos, donde los viejos compartieron un baile o una partida de billar. Eduardo Ferrer, Sebastián Ramírez y Ariel Borrelli, le pusieron el alma a una investigación y sacaron a relucir su rol de profesores de historia del Colegio Nóbel (Ferrer es director), para encarar un proyecto ambicioso. Si querés conseguirlo, comunicate por mensaje privado de Instagram en @100clubesdebarrio, o a los teléfonos 2235354720, 2236852523 y 2235474617 y te lo llevan a tu casa.

En la presentación formal, que estuvo cargada por anécdotas y algunas historias que te invitamos a que las leas en el libro, con imágenes inéditas, los escritores dejaron sus sensaciones. El primero en tomar la palabra fue Sebastián Ramírez, que explicó el por qué del proyecto y el tema elegido: "Somos los tres profesores de historia en el Colegio Nóbel y en diferentes charlas, hablando de historia, de clubes, de fútbol, se nos ocurrió investigar los clubes sociales que habían desaparecido en Mar del Plata. Y hubo dos situaciones puntuales que nos impulsaron: una fue encontrar la fachada del club Colo Colo, prácticamente abandonado, y después ver una pala mecánica barriendo con la estructura de un club para construir un edificio nuevo, era el club All Boys y esos hechos nos llevaron a buscar historias, conocer un poco más de esos lugares, indagar cómo fueron, qué pasó", explicó.

Por su parte, Ariel Borrelli repasó parte de la búsqueda que se fue haciendo y fue dando paso a lo que es el material terminado: "Nosotros fuimos descubriendo algunas hipótesis mientras íbamos investigando. Algunas se mantuvieron, pero otras se fueron agregando. La idea era estudiar 30 ó 40 clubes, pero cuando empezamos a buscar en el archivo y hablar con gente en los barrios, nos sorprendimos con la enorme cantidad de clubes que habían desaparecido en poco tiempo. Encontramos más de 200 clubes desaparecidos, las hipótesis fueron variando de acuerdo a los contextos históricos que fuimos estudiando, el primer caso que encontramos fue la falta de apoyo económico en distintas crisis que atravesó el pais, pero también crisis dirigenciales en algunos clubes que llevaron a la desaparición o las divisiones institucionales. También encontramos que hubo un crecimiento en la época que los trabajadores comenzaban a disfrutar de los tiempos libres, del ocio, iba a tener espacio par practicar otra actividad y el club se conformó en un ente social y deportivo fundamental. Bueno, así tenemos varias hipótesis que son contadas en el libro", concluyó.

Por último, Eduardo Ferrer detalló la fecha que está en la tapa y que tiene que ver con la "etapa de oro" de la fundación de clubes sociales y deportivos en la ciudad: "El periodo que va de 1940 a 1970 no es que nos sorprende, nos circunscribimos a lo que se había historiado, el periodista como Armando Fuselli, en el libro del Cenenario de la Liga Marplatense de Fútbol, habla de una primera etapa de equipos-clubes, esa barra de muchachos de una esquina que se juntaba, se armaba el equipo y después dará vida a un club. Esos datan de 1910, cuando se fundan algunos clubes de los que hoy permanecen. Después hay un fuerte periodo de fundación de muchos de trascendencia, principalmente entre 1920 y 1922, ahí surgen Peñarol, Quilmes, Independiente y otras instituciones relevantes de nuestra ciudad. En el '30 hay un corte, seguramente tenga que ver, por lo que pudimos hablar con gente de otras ciudades también, con el proceso de interrupción de la vida democrática, con el primer golpe de estado en Argentina. Encontramos un registro de sólo cinco fundaciones en esa década, y ya en 1940 surge lo que denominamos la etapa de oro de la sociabilidad de Mar del Plata y de la fundación de los clubes. En particular del '45 al '65 hay fundaciones de más de 150 instituciones y recién encontramos muchas de las crisis a partir del año '75 y '76, nuevamente con una interrupción de la democracia. En general, esos clubes tienen una duración más efímera, pero tienen una particularidad geográfica, que es que ya dejan de fundarse en lo que es el centro o microcentro de la ciudad, y se fundan en lo que en ese momento era considerado un arrabal o la zona periférica de Mar del Plata, muchas veces al amparo de algún bar de la calle San Juan, de la calle Italia, se iba corriendo el límite de la ciudad", analizó.