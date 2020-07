Sin respuestas de Balmaceda, artesanos de la Diagonal se preparan para volver a sus puestos

Los feriantes del Paseo de Artesanos de la Diagonal Pueyrredon apuntaron hacia el secretario de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredon, Carlos Balmaceda, a quien acusaron de "desentenderse" de la situación ante las dilaciones en las gestiones para volver a trabajar en plena cuarentena, y aseguraron que este fin de semana volverán a ocupar sus puestos ante el avance sobre sus estructuras de personas en situación de calle.

"La realidad es que hoy estamos peor que cuando arrancó la pandemia. En aquel momento veníamos de salir de una temporada y teníamos algunos recursos", confió Amalia Sesma Díaz, referente del tradicional paseo. En un primer momento, los 28 trabajadores recibieron por parte del Estado municipal 24 bolsones de alimentos con nueve productos cada uno, según preciso. Y ante el parate de trabajo que se sostiene hace 120 días realizaron un segundo pedido de asistencia que nunca obtuvo respuesta.

La artesana cuestionó las dilaciones en las gestiones para volver a trabajar, pese a que están autorizados mediante ordenanzas municipales. "Tenemos un encuadramiento legal que las autoridades no lo tienen en cuenta para nada. Pasaron los meses y a pesar de las promesas del secretario de Cultura no hemos avanzado absolutamente nada", cuestionó ante 0223 Radio y agregó: "Las promesas de Balmaceda quedaron en eso, en promesas".

Pese a que en un primer momento las autoridades habían deslizado la posibilidad de que pudieran montar sus puestos en mercados comunitarios cerrados, en esquinas de calles comerciales o incluso en mercados barriales al aire libre, los artesanos de la Diagnoal Pueyrredon no recibieron ninguna confirmación al respecto.

Otro de los asuntos que motiva la preocupación de los trabajadores es que el espacio sufrió los arranques del cableado eléctrico, las tablas de madera de los puestos y distintos destrozos. "Nadie controla lo que pasa. Nosotros no podemos ir a desalojar a las personas que están haciendo un rancherío de la feria. Nadie nos da pelota. Seguimos sin poder armar la feria y el Estado municipal no da respuesta. Sentimos que estamos en un un abandono absoluto, ya no sabemos a quién recurrir", insistió.

Frente a este panorama, Sesma Díaz confió que este fin de semana se acercaran a arreglar los puestos y muchos feriantes no se reistirán la tentación de montar sus puestos: "Va a ser muy difícil contener a los compañeros que quieren armar. Vamos a ir a poner un poco de orden y seguramente vamos a abrir", sostuvo.

"Ya no sabemos qué hacer para que nos den bola. Están todos los negocios habilitados y a nosotros, que estamos al aire libre, se nos impide. Las autoridades se desentendieron completamente. Tal vez sira de llamado de atención para Balmaceda", volvió a apuntar. Christian Rabe, director de Ferias Artesanales y Actividades Culturales en la Vía Pública y ex secretario de Cultura durante la gestión de Carlos Arroyo, también fue blanco de los cuestionamientos. "Desde que asumió no lo vimos nunca. Durante esta gestión nunca nos pudimos reunir ni nos llamó", aseguró.

Para finalizar, Sesma Días resumió que la situacion que atraviesan los feriantes de la Diagonal "es muy compleja", dado que tienen que hacer frente a sus responsabilidades económicas. En tiempos de pandemia, algunos de los artesanos lograron adaptarse a la venta online para "mitigar la miseria".