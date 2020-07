Cuestionan a Balmaceda por las dilaciones en las gestiones para el regreso de las actividades culturales

Colectivos de artistas de Mar del Plata cuestionaron las dilaciones en el tratamiento de los permisos precarios de la comisión de reactivación económica y apuntaron contra el secretario de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredon, Carlos Balmaceda.

Carmen Domínguez, integrante de la Asociación de Trabajadores del Teatro Región Atlántica (Attra) confió que el titular de la cartera les había asegurado que avanzaría el último lunes los permisos para reactivar el rubro en la comisión especial que creó el Concejo Deliberante para asistir a los sectores más afectados por el parate del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

"Nos había anticipado que se iban a trabajar cuatro puntos relacionados a la cultura e iban a salir para poder pensar en una prueba piloto relacionada a actividades artísticas formativas, pero el lunes no se trató", sostuvo Domínguez en diálogo con 0223 Radio. "Las cosas no son como las dicen", cuestionó.

La artista marplatense explicó que al momento de entablar contacto con los concejales, solo los ediles de Vamos Juntos estaban al tanto del pedido y no así los concejales opositores. Ante esta situación, desde el Observatorio Cultural de Mar del Plata y Batán redactaron una carta que presentaron a los distintos presidentes de los bloques políticos.

"No somos esa cosita linda que llaman cuando nos necesitan, sino que hay una gran población de trabajadores que la están pasando cada vez peor", afirmó a la vez que pidió que la eventual reapertura sea "para todos y no para algunos sí y otros no". El reclamo lo llevan adelante 16 colectivos de cultura de la ciudad.

De todas formas, la integrante de Attra reparó en que una eventual reapertura no cubre sus necesidades y que tampoco "solucionaría nada". En este punto, cuestionó las "pocas políticas" del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires como tambén las de Nación "que no terminan de alcanzar" y señaló que son cada vez más los artistas que quedan en "desamparo".

Para finalizar, destacó que los artistas son "personas muy sensibles con las realidades de la sociedad" y procuró que serán "responsables en cada una de las cosas que se vayan abriendo".