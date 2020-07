Montenegro llamó a Ailin Yañez y le harán el hisopado este jueves

El intendente Guillermo Montenegro se comunicó directamente con Ailin Yañez, la joven que pedía un testeo después de que su hija diera positivo de coronavirus, y le prometió que este jueves será sometida a un hisopado para esclarecer su diagnóstico.

Después de visibilizar el caso a través de 0223 y sus redes sociales, la mujer confirmó que recibió un llamado del jefe comunal para interiorizarse sobre su situación. "Me dijo que hablo con Same y que este jueves por la mañana me van a estar hisopando para ver cómo sigue todo esto", aseguró a este medio.

Yañez también agradeció la rápida respuesta después del malestar que sentía por las dilaciones que había acusado por parte del 107 para que pueda hacerse las pruebas correspondientes.

La mujer insistía con la necesidad de un testeo porque, además de tener a Emili, su hija de seis años con diagnóstico de Covid-19 confirmado, presentaba síntomas compatibles con la enfermedad como dolores de cabeza y de garganta.

La preocupación de la joven comenzó cuando tomó conocimiento de que su ex pareja, que había estado en contacto con su hija Emily, tenía la enfermedad. "Él contrajo el virus a través de la novia que trabaja en un centro odontológico", precisó.

El miércoles, la nena levantó temperatura y mostró dolores en la garganta y eso motivó su traslado al Materno Infantil, donde le hicieron los controles correspondientes y descartaron la necesidad de internación. Pero antes, la mamá ya había pedido un hisopado al laboratorio Farestaie ante las dilaciones que acusaba por parte de la línea de asistencia oficial.

Mientras la nena transita la enfermedad en la casa, Yañez aseguró que goza de un buen estado de salud y que solamente acusa una pérdida del gusto y el olfato a causa del virus.