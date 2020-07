Unos 400 empleados de bingos de Mar del Plata no cobraron el salario ni el aguinaldo

Los 400 trabajadores de las cuatro salas de bingos con las que cuenta la multinacional Codere en Mar del Plata no cobraron sus salarios correspondientes de junio ni tampoco el medio aguinaldo. A raíz de esta situación, exigen la intervención del Ministerio de Trabajo.

Mariano Castillo, delegado gremial del Sindicato De Trabajadores De Juegos De Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines De La República Argentina (Aleara), explicó a 0223 que los responsables de la firma española que había sido beneficiada con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) decidió de manera unilateral no completar el 75% que, al menos, deben cobrar los trabajadores en el marco de la pandemia de coronavirus.

Al momento, los 400 empleados de las cuatro salas que tiene Codere en la ciudad solo percibieron el dinero correspondiente a la asistencia del Estado y esperan que la empresa cancele la deuda que mantiene, a pesar de las negativas que acusa. Además, tampoco abonó en tiempo y forma el proporcional al Salario Anual Complementario (SAC) y apenas pagó "una suma ínfima de manera arbitraria" que resulta insuficiente para alcanzar sus ingresos habituales. "Consideramos que están dadas las condiciones para que afronten el esfuerzo", sostuvo Castillo.

Ante esta situación, Aleara realizó una denuncia en el Ministerio de Trabajo de la Nación tras la negativa a negociar por parte de la multinacional consolidada en el país como uno de los operadores de juego más importantes. El secretario general del sindicato, Mariano Zeiss Prieto, solicitó a la directora nacional de Regulaciones y Relaciones de Trabajo, Gabriela Marcello, que convoque a las partes a una audiencia de carácter urgente a fin de lograr que se integre a totalidad del saldo pendiente.

Nos es la primera vez que Codere no cumple con sus obligaciones: a mediados de abril los trabajadores reclamaron por la falta de pago, pero finalmente el conflicto se destrabó. Los bingos cerraron sus puertas el 16 de marzo y desde entonces no volvieron a trabajar. La situación enciende preocupación en el sector ante la falta de precisiones para un posible regreso en el corto plazo, por lo que no descartan manifestarse durante los próximos días.