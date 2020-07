El TSE admitió denuncia contra el MAS y podría ser inhabilitado

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) admitió la denuncia que presentó la alianza Juntos contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) por la difusión anticipada de una encuesta interna de intención de voto, informó la Agencia Boliviana de Información.



Ante esto, el Órgano Electoral emitió una resolución de notificación por la que determinó poner en conocimiento del MAS la denuncia en su contra y le dio un plazo de 48 horas para presentar los respectivos descargos.



"La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral tomó conocimiento de la denuncia formulada por Tomás Monasterio, Gonzalo Barrientos y Claudia Bravo en contra de la Organización política MAS-IPSP, por haber difundido datos de una encuesta interna en materia electoral", establece la notificación suscrita por el presidente del TSE, Salvador Romero.



La denuncia contra el MAS fue presentada por la alianza Juntos, el 20 de julio, al Órgano Electoral en demanda de la anulación de la personería jurídica de ese partido y la inhabilitación de sus candidatos.



El 13 de julio, el candidato presidencial del MAS, Luis Arce presentó, en una entrevista con la televisora Abya Yala, los resultados de una encuesta interna de intención de voto, en la que afirmó que ganaría en primera vuelta a sus principales oponentes: Carlos Mesa y Jeanine Añez.



Al respecto, el diputado Tomás Monasterio expresó su satisfacción porque el TSE admitió la denuncia y afirmó que el MAS no tiene argumentos para negar que vulneró la Ley del Régimen Electoral. "El MAS no tiene salvación, no hay forma de que puedan sustentar una posición en torno a la contravención del artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral", aseguró el legislador.



En tanto, el MAS envió una acción concreta y otra abstracta de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra de dicho artículo del Régimen Electoral, que suspende la personería jurídica cuando un partido difunde los resultados de una encuesta, informó el diario El Deber.