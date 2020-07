Todo lo in.móvil, una performance en formato virtual con fin solidario

Este viernes a las 21 se realizará Todo lo in.móvil, una performance en formato virtual a través de Zoom y con una contribución solidaria destinada al sostenimiento del espacio Soma Danza.

La propuesta -que fue seleccionada en el Concurso Nacional de Actividades Performáticas en entornos Virtuales impulsado por el Instituto Nacional del Teatro- busca indagar sobre la relación entre el público y la artista en este contexto virtual. Es decir que el público podrá preparar dispositivos e intervenir durante la performance a la artista. Por ejemplo, podés preparar material auditivo (en vivo o grabado: leer un texto, pasar música, etcétera) o material audiovisual.

Para realizar reservas y participar de la intervención sólo hay que contactarse previamente por WhatsApp al número 0223 155-566063 o través del evento de Facebook: Todo lo in.movil. Allí se encuentra publicado el ID y la contraseña para asistir a la performance en el mismo evento.

Sinopsis

Performer: Lova Paula Lostra

El cuerpo se ofrece dúctil, no opone resistencia, va hacia donde lo llevan... Ella, su cuerpo, simplemente, es objeto de la fuerza que se ejerce. Como si hubiera escuchado mis pensamientos, alguien pasa y trata de impactar en la sensibilidad. Fue un instante: bastó para hacerme sentir la diferencia. Algo había sucedido, algo que me excedía… que nos excedía. Algo vibró en el intersticio, en el espacio de con-tacto, y desencadenó aquello, tan sutil y, a la vez, tan visible: su cabeza se volteó hacia mí. La marca del sexo a medida que observo, voy sintiendo la marca del género: ella es mujer. ¿Un cuerpo de mujer disponible? La sensación de vulnerabilidad y de soledad me embarga.

Texto - Registro de función realizado por Florencia Gasparin

Enlace del evento en Facebook: https://facebook.com/events/s/todo-lo-inmovil/6569773

La contribución es voluntaria por Mercadopago enviando el aporte a somadanza@gmail.com.