“Sólo por cambiar dólares, hay argentinos que ganan entre 5 y 7 mil pesos por mes”

Más de cuatro millones de argentinos compraron dólares en julio. Ese número, de algún modo, refleja cómo aquellos que pueden huyen del peso. Por eso, en la City porteña crece cada vez más el rumor sobre un nuevo cepo cambiario que aplicaría el Gobierno. En este escenario, Edy Pascualini, director de la consultora Funny Money, opinó que las restricciones podrían generar un problema aún mayor: “El mundo de las prohibiciones nunca funcionó, porque llega un momento en el que todo estará prohibido. Yo escucho a gente que dice: ‘El problema es que la gente compra dólares’. Eso es lo mismo que decir que llueve porque la gente anda con paraguas. Hay que analizar las causas no las consecuencias. Yo más bien me preguntaría: ¿por qué la gente necesita comprar dólares?”.

El economista encontró la fórmula para que los problemas económicos no causen más angustia: creó un show online de stand up que conjuga el humor con los problemas económicos.

-¿Por qué creés que crece el número de argentinos que apuesta por el dólar?

- El dólar sigue siendo una tentación porque la gente todos los meses se hace su sueldito: ganan entre cinco y siete mil pesos por mes por cambiar los 200 dólares que compró en el mercado oficial en el mercado negro. Además es una forma de escaparte del impuesto inflacionario que te cobra el Gobierno por quedarte en los pesos.

-Si te dejan comprar 200 dólares, ¿por qué esto puede provocar un daño colosal en el Banco Central?

-Es cierto que parecen 200 dólares inofensivos, pero si sumás toda esa gente que compró, alrededor de 4 millones, en realidad se trata de 800 millones de dólares que se pierden todos los meses. Por eso: ¿cuánto tiempo podés estar aguantando esa situación? Sinceramente creo que lo próximo que va a pasar es que el gobierno no te va a dejar comprar.

-Igual debe haber mañas para acceder a las divisas extranjeras.

-Si querés comprar dólares, existe el dólar bolsa. Te abrís una cuenta en un Agente de Bolsa, comprás un bono en pesos y lo vendés en dólares. Esos dólares después de los pasás a una caja de ahorro y los retirás.

-¿Tenemos una cultura dolarizada de toda la vida?

Eso es mentira. Y te voy a explicar porqué: cuando salimos de la peor crisis, entre el 2002 y 2008, no había tanta inflación y emisión descontrolada, el dólar estuvo en 2, 3,4 pesos y la mayoría de la gente hizo plazos fijos. Entonces, con ese antecedente ¿por qué no me das cuatro años de dólares planchado y economía normal? Vas a ver como la cultura dólar se termina en cinco minutos.

-¿Cuál es el trabajo que hacen en tu consultora un contexto masivo de cierre de Pymes?

-El mejor invento de la vida es la muerte, decía Steve Jobs. Suena un poco duro. Y lo es. Pero la verdad es que la muerte da lugar a cosas nuevas. Ese es el espíritu del capitalismo: conseguir mejores productos a un mejor precio. Lo que estamos viendo con el Coronavirus es la humanidad puesta en estrés. Hay muchas empresas que mueren. Y otras que no. Las que sobreviven, salen resilientes y mejores... Esas ya tienen que estar pensando lo que van a hacer el día de mañana. Nadie sabe con exactitud si la caída es en “V”, en “W”, o en “U”. El economista Jacques Attali asegura que la caída será en forma de silla. Es decir, del respaldo, al asiento y luego al piso.

-Muchísimos locales gastronómicos han cerrado en Mar del Plata. Y otros analizan esa posibilidad. ¿Qué variables hay que tener en cuenta para tomar una decisión?

-Cerrar sale un montón de guita, porque debés indemnizar a los empleados. Por eso también hay muchos que quieren preservar las fuentes de trabajo como sea. Para eso primero tenés que hacer un acuerdo con los empleados y los proveedores para salvar la empresa. Si lográs que la gente se comprometa con un proyecto, es probable que puedas seguir. Es clave para Mar del Plata saber si tendrá temporada o no porque eso definirá si tenés ventas o no. El que haya tenido una cultura organizacional podrá continuar en la pelea, el resto tendrá que cerrar. Si no te fundiste....¡Adelante, macho, quiere decir que estás vivo!

-A pesar de todas las preocupaciones, le metés humor al tema.

-Sí, para preocupaciones están los números, ja. Igual a mí me encantan los problemas. Por eso me dedico a ayudar a empresas y particulares. Por la pandemia readaptamos nuestro Show de finanzas y humor. Antes lo hacíamos en el Paseo La Plaza. Ahora Funny Money se podrá ver vía streaming. Si se quieren enganchar, es el domingo 16 de agosto, a las 21.30. Una forma de aprender cosas básicas de finanzas riéndonos un poco. Pueden conseguir los tickets en www.comedia.com.ar. La entrada vale menos que un kilo de asado, ja.