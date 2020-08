Libertad condicional para Juan Carlos Belasco: "Esto nos pone todo el tiempo en estado de angustia y alerta"

Familiares de Eliana Nicuez y otros allegados protagonizaron este viernes por la tarde una manifestación para pedir que Juan Carlos Belasco, quien atropelló y mató a la mujer y a sus hijos el 12 de abril de 2013, cumpla el resto de la condena en la cárcel y quede sin efecto el beneficio de la libertad condicional que se le concedió días atrás.

"Estamos destruidos y a todo esto le siguen sumando dolor. Tenemos esperanza de que de una buena vez la Cámara acepte que se equivocó y que revierta su decisión para que él cumpla la prisión efectiva", planteó Daiana, la hermana de Eliana, en declaraciones a 0223.

La mujer confirmó que a través de su abogado Maximiliano Orsini ya se interpuso un recurso para que se dé marcha atrás con la medida al acusar una violación a la Ley Nacional de Víctima, que da a la víctima o su familia el derecho de controlar la libertad del imputado y a "opinar" sobre los resoluciones que puedan condicionar su situación.

"La víctima tiene que ser escuchada, no puede ser omitida, y la justicia no hizo caso a eso: tomaron una decisión en forma arbitraria y dejaron de lado un informe del serivcio penitenciario que decía que no había que conceder la libertad condicional", apuntó.

La manifestación tuvo lugar en Luro y Termas de Río Hondo, donde la familia realizó una "repintada" de las tres estrellas en las cuales está representada la memoria de la mujer y sus hijos Lautaro y Bautista. "Esto es simbólico; es para demostrar que tenemos las fuerzas renovadas", sostuvo Daiana.

Además, la familiar de Eliana advirtió que Belasco "no está en el domicilio que debería estar" para acogerse al beneficio y dijo que se encuentra en una zona próxima a donde vive el entorno de la víctima.

"Se arriesgaron a que nos crucemos con él en la calle porque vive en nuestras cercanías. Fuimos a comprar un montón de veces y nos dicen 'recién pasó, recién se fue', y nos pone todo el tiempo en estado de angustia y alerta porque no sabés con qué te podés encontrar", reconoció.

Daiana dijo que la única respuesta que le dio la Justicia a su reclamo fue la posibilidad de imponer una "restricción de acercamiento" al automovilista que mató a una familia. "Nos quieren dar esa medida sin un montón de garantías, como la falta de tobilleras y otras cuestiones", criticó.

El 28 de abril de 2015, el Tribunal Oral Nº2, a cargo de los jueces Néstor Conti, Alexis Simaz y Eduardo Jiménez, condenó a 8 años de prisión al automovilista bajo los cargos de triple homicidio con dolo eventual.

En su sentencia, los jueces habían reparado que Belasco "no tuvo dificultad para eludir su responsabilidad", debido a que luego de atropellar y matar a la joven y sus hijos fue hasta la comisaría e intentó hacer una falsa denuncia.

Meses después del veredicto, en noviembre, el hombre había conseguido el arresto domiciliario pero después de presentaciones que impulsó la familia de las víctimas a través del abogado Maximiliano Orsini se logró que volviera a cumplir su pena en la cárcel, donde permanecía desde principios de 2016.

Ahora, el argumento que dio la Justicia local para conceder la libertad condicional, fue que cumplió las dos terceras partes de la condena en la cárcel y con buena conducta, lo cual lo habilitaría a recibir el beneficio según establecido en el Código Penal.

