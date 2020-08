Trabajadores de un laboratorio, en alerta por una posible reducción salarial del 25%

La planta de producción que el laboratorio de sueros Tecsolpar SA , tiene en el Km 47 de la Ruta 226 cerrará sus puertas desde este lunes 17 de agosto y hasta el domingo 23 debido a tareas de mantenimiento y reestructuración en las jornadas laborales y decidió licenciar durante ese tiempo a los casi 100 empleados que cumplen tareas allí se sin goce de sueldo.

En diálogo con 0223, sus empleados comentaron que este lunes fueron notificados formalmente de la decision tomada por la empresa y se mostraron en estado de alerta ante lo que significa una quita salarial del 25% en sus haberes.

Es por eso que, según dijeron acudieron al Ministerio de Trabajo sin obtener respuestas. "Esto los afecta directamente. Es un atropello", dijeron mientras señalaron que al ser notificados de la medida, decidieron contactarse con los directivos de la empresa que se limitaron a responder que era una "desición tomada".

Ante esta respuesta, los trabajadores resaltaron la ilegalidad de la medida y recordaron que desde que comenzó la pandemia, la planta no paró su producción. "Desde marzo no paramos un día. Pero parece que eso no lo reconocen", expresaron a este medio.

Por último, aseguraron que, de no tener una respuesta satisfactoria al reclamo, no dudarán en tomar "otro tipo de medidas".