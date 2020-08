Coronavirus: aseguran que la curva de contagios seguirá en aumento durante septiembre

La situación epidemiológica de Mar del Plata en torno al coronavirus sufrió un giró a principios de julio y desde hace al menos diez días las cifras de casos diarios se mantienen en aumento. Y según la proyección de los especialistas la curva de contagios seguiría en ascenso también durante septiembre.

Adrián Alasino, director de la la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), aseguró que la semana que viene seguirá en aumento la cantidad de casos día a día. "Todavía no se ve el pico. Para septiembre no esperamos nada distinto por ahora", sostuvo.

Cuando Mar del Plata contabilizaba alrededor de 1.200 positivos de Covid-19, desde la institución habían proyectado que para el 25 de agosto se acumularían entre dos mil y tres mil infecciones. Hasta el momento hay 2.079 contagios confirmados.

En diálogo con 0223 Radio, el profesional garantizó que la cantidad de casos dispersos por la ciudad "seguirá en aumento" y remarcó que esto depende exclusivamente del " comportamientos ciudadano". "Es directamente proporcional al comportamiento de las personas", señaló.

Bajo este razonamiento, Alasino llamó a "no relajarse y creer que no pasa nada". "Seguimos diciendo que la única manera de no contagiarse es usar tapaboca y mantener dos metros de distancia", recalcó.

En relación a la confirmación por parte del intendente Guillermo Montenegro de que existe la circulación comunitaria en Mar del Plata, el director de la Escuela de Medicina de la Unmdp aseguró que los indicadores señalan que esta situación existe hace al menos tres semanas.

"Esto nos tiene que hacer tomar conciencia. No sabemos si sería muy útil retroceder de fase. Lo que sí está claro es que en los lugares donde se concentra gente como bares y comercios el secreto sigue siendo el cuidado de la comunidad y la prevención", razonó y pidió: "La gente tiene que replegarse voluntariamente por más que la ciudad permanezca en fase 4".

El personal de salud, el talón de Aquiles de la pandemia

Alasino reconoció que la cantidad de camas de cuidados intensivos "viene bien", pero puntualizó que hay que prestar atención en el personal de la salud que se ve afectado por el avance de la pandemia.

"Los trabajadores de la salud son el talón de Aquiles. Hay varios en recuperación y más de 50 recuperándose. Por más que tengas el respirador de última generación, si no tenés al enfermero al lado del paciente no sirve", remarcó.