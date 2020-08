Rappalini: “No dejamos entrar a la gente de Buenos Aires que tiene estancias”

Maipú es uno de los distritos de la quinta sección electoral bonaerense menos afectados por la pandemia del coronavirus. A la fecha hay tan solo un caso activo en el municipio, una cifra significativamente menor en relación a lo que sucede en la gran mayoría del resto de las comunas de la región.

En diálogo con el programa Mar del Plata PM de 0223 Radio, el intendente Matías Rappalini contó algunas de las decisiones que se tomaron para lograr llegar al quinto mes de la crisis sanitaria con una buena situación epidemiológica local.

"Se viene haciendo una gran misión del comité de crisis, quien es el que nos guía en todos los puntos importantes. Nosotros siempre decimos que estar adelante del carro es lo que nos permite tener hoy un solo caso positivo, con todos los contactos estrechos identificados y aislados", describió el jefe comunal.

Rappallini mencionó la decisión de impedir las salidas recreativas como una primera clave de la exitosa contención. "Allá por julio cuando se hicieron las salidas recreativas, el comité de crisis nos indicó que no, que no se debían permitir, y eso también nos permitió estar más estables con el tiempo", admitió el intendente.

"Obviamente tuvimos mucho enojo en la comunidad, que luego se mostró de alguna manera conforme con la decisión que se había tomado", agregó Rappallini. Para el jefe comunal, la cantidad de contagios a partir de fiestas o encuentros familiares dados en otros centros urbanos, con gente sin tapabocas y sin mantener las distancias, quedó en evidencia para la población.

"Nosotros tenemos en fase 5 todo habilitado, gimnasios pueden abrir y restaurantes y bares también, de 21 a 00. También están las entradas y salidas de Maipú cerradas, hay una única entrada por ruta 2 y una salida para Labardén. El pueblo está abierto hasta las 19 horas" especificó el titular del Ejecutivo sobre el cronograma operativo diario.

La segunda medida en importancia sobre la que hizo foco Rappallini fue impedir el ingreso de aquellos propietarios de estancias de la zona del Amba, que no tuvieran domicilio en Maipú. "No dejamos entrar a la gente que tiene estancias que son de Buenos Aires. Cuando comenzó a transitar esta pandemia, toda la gente se vino a las estancias. Nosotros le pusimos límite para entrar: solo podían hacerlo si tenían domicilio en Maipú. Eso nos permitió que la gente no insistiera, porque además todo el tiempo viajaba a Buenos Aires", recordó el intendente.

Otra de las resoluciones adoptadas desde el mes de julio en Maipú fue suspender el traslado de personal esencial desde Dolores, distrito en donde se registraron gran cantidad de casos. "En esta fase con Dolores lo que se hizo es cortar el ingreso de profesionales. Desde hace un mes que no viene nadie, ni médicos, ni psicólogos ni psicopedagógos" detalló el jefe comunal.

Al respecto de la situación financiera, con caída generalizada de la recaudación, el dirigente de Juntos por el Cambio resaltó: "Desde el primer día en que comenzó la pandemia, venimos llevando el tema lo más ordenado posible, hemos podido pagar los sueldos el último día de cada mes y hemos aplicado un 10% de aumento a los municipales. Hemos podido amortizarlo por toda la ayuda de Provincia y Nación", reconoció Rappallini.

Para terminar, sin embargo, el intendente de Maipú aseguró que la relación con los gobiernos de Kicillof y Fernández "no es de un flujo permanente". "Hemos tratado de presentar varios proyectos, tanto en Provincia como en Nación, tenemos la suerte de trabajar en conjunto con Gustavo Posse, que nos está dando una mano y hacer hinchapié para que nos atiendan el teléfono", concluyó.