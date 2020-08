Koeman agarró la escoba y le aviso a Suárez que no lo tendrá en cuenta

Suárez no seguirá en el Barcelona y esto podría influir en la decisión de Messi. Horas decisivas en el conjunto catalán.

Luego de que el fin de semana brindara una nota en la que remarcaba que la derrota con Bayern Munich había sido un duro golpe pero eso no significaba que el Barcelona estaba terminado o los jugadores "no servían más", el uruguayo Luis Suárez habría recibido la comunicación en la mañana del lunes por parte del entrenador Ronald Koeman que no será tenido en cuenta para la próxima temporada. El holandés, que asumió la semana pasada, pisó fuerte y mostró sus cartas, tomando la primera decisión importante con el goleador y uno de los amigos de Lionel Messi en el plantel.

La falta de aviso para la vuelta a los entrenamientos pudo hacer intuir algo a Suárez, pero el llamado del técnico lo terminó de confirma. Sin muchas vuelta y con total honestidad, Koeman le explicó los motivos y los cambios que pretende en el equipo, por lo que le dio la chance que rescinda su vínculo con el club (tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021) y pueda elegir un nuevo destino.

La campaña de Suárez en el Barcelona comenzó a mediados de 2014 luego de brillar en el Liverpool, y tiene un número de 198 goles en 283 partidos, para convertirse en el tercer máximo goleador de la historia del club. Además, cosechó 13 títulos con la camiseta blaugrana: 4 Ligas, una Champions League, 4 Copas del Rey, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y 2 Supercopas de España.

Esta es la primera apuesta fuerte de Koeman que seguramente tendrá otras novedades importantes en las próximas horas, teniendo en cuenta que el domingo retornarán al trabajo de cara a la temporada 2020/21. Los otros "peso pesado" que suenan fuerte para dejar el club son Gerard Piqué, Sergio Busquets y Jordi Alba. Con estas noticias, resta saber qué pasará con Lionel Messi, que la semana pasada se juntó con el entrenador y le habría informado que se ve "más afuera que adentro del Barcelona".