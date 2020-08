En la puerta de su trabajo, le robaron el cuatriciclo que usaba para rescatar animales

Un hombre sufrió este viernes al mediodía en Punta Mogotes el robo del cuatriciclo que utilizaba para colaborar con la búsqueda y el rescate de perros y otros animales en la zona.

Leonardo Aldacour, el responsable de una franquicia de un reconocido café de la ciudad, constató la pérdida del valioso vehículo en la puerta de su trabajo: el comerciante había abandonado el local por unos minutos para poder hacer entrega de un pedido de comida a dos cuadras.

"Cuando volví, no lo vi más en la vereda. Me desesperé; se me puso la mente en blanco. Salí a buscarlo por todos lados pero no tuve suerte y me he comunicado con un montón de personas para tratar de localizarlo pero hasta ahora no tuve suerte. El problema es que ni bien me lo desarmen lo voy a perder. Esto es algo que se pueden llevar en una camioneta", expresó.

El rodado que le robaron se corresponde con un modelo Raptor 350, que tiene un valor personal especial para Aldacour ya que lo utilizaba para el proteccionismo de animales. "Ni siquiera lo había terminado de pagar. Y yo no uso el cuatri para algo deportivo sino por los perros. Mi día a día son los animales y vender café", explicó, en diálogo con 0223.

Mientras sigue en plena etapa de búsqueda, el hombre apeló a la colaboración de la comunidad marplatense para tratar de obtener datos que permitan la recuperación del cuatriciclo. Ante cualquier novedad sobre el hecho, las personas deben comunicarse al 911, la policía o a través de las redes sociales del empresario que tiene su café en el sur de Mar del Plata.