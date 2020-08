Mariela Crespi, la enfermera que ya donó plasma cuatro veces

El 26 de marzo pasado, Mariela Crespi (41), enfermera de la Clínica Pueyrredón, se convirtió en la primera trabajadora de la salud en contraer coronavirus en Mar del Plata. Tras pasar un total de 34 días en aislamiento -de los cuales 27 estuvo internada-, la mujer se recuperó y el 4 de mayo volvió a trabajar. “Tenía un poco miedo a la discriminación pero desde entonces sólo recibo muestras de cariño”, reconoció.

A poco más de un mes de su alta médica, el 19 de junio, Mariela donó plasma para ayudar en la recuperación de otros enfermos de Covid-19. En esa oportunidad, fue acompañada al Centro Regional de Hemoterapia de Mar del Plata por su hijo mayor, Ezequiel de 20 años, quien también había contraído el virus y pudo hacer su aporte, aunque por única vez. Ella, en cambio, volvió a hacerlo el 13, el 23 de julio y el 30 julio, lo que la convirtió en una “superdonante”. Ambos fueron los primeros en donar plasma en la ciudad.

Hasta el momento, en toda la provincia se registraron más de 790 donaciones de plasma y, según el Instituto de Hemoterapia bonaerense, 182 personas lo hicieron más de una vez. De ese total, 152 donaron en dos oportunidades (82 hombres y 70 mujeres) y 27 personas lo hicieron en tres ocasiones (16 mujeres y 11 hombres). Sólo tres lo realizaron cuatro veces, entre ellos, Mariela y Marina Mariño (23), una estudiante de Ingeniería también radicada en la ciudad, que contrajo el virus durante un viaje a Estados Unidos.

“Nunca me dio miedo, al contrario, estoy acostumbrada a este tipo de procedimientos por mi trabajo”, explicó Crespi. En cada una de las oportunidades, a Mariela le retiraron una bolsa de 600 mililitros de plasma, que a su vez fueron divididas en tres bolsitas de 200 mililitros. “Es decir, con esa cantidad se puede ayudar a doce personas y es una felicidad enorme porque yo sé lo que se padece y cuando a mí me pasó, todavía no estaba la posibilidad de este tipo de tratamiento”, dijo. Y sostuvo: “Saber que tengo los anticuerpos y no donar es un acto de egoísmo enorme. Es una satisfacción muy grande poder ayudar y, mientras siga manteniendo los anticuerpos, voy a volver a hacerlo”.

Verónica Coppolillo, directora del Centro Regional de Hemoterapia local, explicó que, mientras los donantes tengan anticuerpos, no hay límites a la hora de someterse a la transfusión. “En algún momento pueden llegar a descender o mantenerse, pero igualmente se hace un control previo”, precisó la especialista.

Después de someterse a una entrevista médica confidencial y a estudios para determinar que se encuentra en condiciones de donar, se conecta al paciente a un procesador celular, una máquina que solamente cosecha plasma. La cantidad de plasma adquirido es acorde al peso y altura de la persona y el tiempo que dura el procedimiento también depende de esos valores aunque, en promedio, se extiende durante una hora.

En el caso del Centro de Hemoterapia Regional de Mar del Plata -uno de los cinco establecimientos habilitados en el territorio bonaerense para este tipo de prácticas- cuentan con procesadores y se busca que, por turno, coincidan donantes que sean pareja, hermanos o madre e hijo, por ejemplo. “La idea es que haya otro tipo de charla, más allá de que la tienen con el personal de la salud, para que sea más ameno”, contó Coppolillo. Allí, desde que se comenzó a trabajar con este tratamiento experimental, en junio pasado, recibieron donantes no sólo de la ciudad, sino de otras localidades como Olavarría, Pinamar, Necochea, Balcarce, Las Toninas, Tandil y Azul, entre otras. Se estima que alrededor de 80 personas ya fueron tratadas con el plasma donado en este centro.

La médica advirtió que, sobre todo en las últimas semanas, con el aumento de casos y de recuperados, se registró también un incremento de consultas por parte de personas que quieren donar. "Estamos con contentos con el alcance de la campaña de promoción que se está haciendo en toda la provincia", afirmó.

Pueden donar plasma las personas confirmadas de Covid-19, una vez transcurridos 28 días de su recuperación. Además, deben tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y no poseer enfermedades preexistentes (hepatitis, alguna neoplasia) ni enfermedades cardiovasculares.

En la ciudad y la zona, los interesados en donar pueden comunicarse directamente con el Centro Regional de Hemoterapia de Mar del Plata Dirección (Estado de Israel 3698, TE. 0223- 4787445), con el Servicio de Hemoterapia de cada hospital municipal o bien, con el 0800-222-0101.