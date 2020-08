Qué actividades se podrán hacer en los gimnasios durante la pandemia

Desde la Cámara Marplatense de Gimnasios esperan la aprobación del intendente Guillermo Montenegro, luego que este lunes la comisión especial de reactivación económica diera el visto bueno de la reanudación de la actividad, tras más de 4 meses de estar prohibida por la llegada al país del coronavirus.

“Estamos esperando el ok oficial para que no pase como el jueves, cuando parecía que se aprobaba y al final no se hizo y después todos estaban angustiados”, expresó en diálogo con 0223 Radio, Ariel Caltabiano, representante de la cámara.

La prueba piloto que comenzará –una vez que lo apruebe el Intendente- prevé como una de las medidas principales del protocolo, la reducción de la ocupación de las salas, respetando la distancia mínima de 1,5 metros de separación entre personas con un “cuadrado” de trabajo, la organización previa de fijación de turnos que se dispondrá a través de medios digitales de una hora (15 minutos serán de desinfección) y fundamentalmente la ocupación, que no deberá superar el 30% de la capacidad habilitada.

En relación a cómo afectará este marco epidemiológico a los distintos tipos de ejercicios que se hacen en un gimnasio, Caltabiano explicó que “deberán ser de baja actividad, es decir, que no generen mucha transpiración” y que actividades como el spinning “no se permitirán hasta el momento”.

Asimismo, Caltabiano indicó que las piletas se manejarán con algunas características similares:

“Esperemos que esto vaya mejorando de a poco, porque por las restricciones en la ocupación, es imposible subsistir. Nosotros trabajamos cuando hay gran cantidad de gente. Aunque esto sirve para que las máquinas vuelvan a funcionar y de nuestra parte haremos cumplir los protocolos. Si llegamos a retroceder, sería una estocada en el corazón”, admitió Caltabiano.