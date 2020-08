Incertidumbre por la continuidad laboral en Eskabe: tiene su producción frenada hace un mes

La producción en la empresa metalúrgica Eskabe se encuentra paralizada desde fines de julio y hay incertidumbre por el futuro laboral de 180 trabajadores que se desempeñan en la planta de Mar del Plata.

José Luis Rocha, secretario general de la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), explicó que la empresa dedicada a la producción de calefactores y termotanques que se encuentra radicada en Avenida Champagnat y Beruti se adhirió al propio acuerdo marco que firmó el gremio de suspensiones para trabajadores dispensados de acudir a sus puestos por la cuarentena que cobrarán el 70% de sus salarios brutos.

Si bien el convenio que pactó el sindicato que es dirigido por Antonio Caló a nivel nacional se extiende hasta diciembre, un grupo muy pequeño volvería a poner en marcha la producción de Eskabe a partir del 8 de septiembre. "No creemos que superen los 35 trabajadores. En una planta que tiene 180 puestos la verdad es muy poco", reconoció Rocha en declaraciones a 0223.

Y si bien la convocatoria no garantiza más de dos semanas de trabajo, el dirigente metalúrgico consideró que se trata de un "aliciente para los empleados", a pesar de que sean pocos los que vuelvan al rudo. "La planta sigue con intenciones, en pequeñas cantidades, de producir", subrayó.

Eskabe se mantiene en conflicto con sus trabajadores a los que busca recortarles los salarios y la carga horaria. De hecho, a mediados de julio la firma había formalizado un un procedimiento preventivo de crisis. Para este martes está pactada una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo en la que se busca negociar por la continuidad de los empleados y se espera que la empresa responda a la contrapropuesta que realizó la UOM.

Durante los dos primeros meses y medio la empresa detuvo su producción por las restricciones que pesaban sobre la industria metalúrgica frente al aislamiento social, preventivo y obligatorio que se instauró por la pandemia de coronavirus. Una vez habilitada, Eskabe comenzó a citar a la mano de obra de a tandas, pero a fines de julio volvió a quedar paralizada.

"Lo que la empresa no produzca en marzo es difícil que lo haga en diciembre porque tiene productos que son estacionales y netamente de invierno. Si no lo produjeron no lo van a hacer. Apuntamos a llegar a marzo con la mayor cantidad de gente posible adentro de la fábrica", sostuvo al finalizar.

"Quieren sacar a 80 trabajadores y quedarse con 50 personas, además de pagar por debajo del arreglo de la UOM. Buscan pagar menos a cambio de no despedir a nadie. Todos pensamos que tenemos un pie y medio afuera", agregó un trabajador consultado.