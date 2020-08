El abrazo que el Obispo le negó a su madre antes de saber que tenía coronavirus

Mientras transita el aislamiento en la Catedral, tras dar positivo de coronavirus el sábado pasado, el obispo Gabriel Mestre contó cómo evoluciona satisfactoriamente su estado de salud, tras pasar los primeros tres días de la enfermedad con fuertes síntomas, pero sin complicaciones respiratorias.

En diálogo con 0223 Radio, Mestre pidió a los marplatenses respetar en los posible todas las medidas de aislamiento y de tener todos los cuidados por el coronavirus, contando su propio caso, donde dijo “siempre" usar barbijo, alcohol en gel y tomar todas las medidas de prevención.

"El coronavirus es algo que irrumpió en la humanidad y el remedio más fuerte que tenemos es cuidarnos, no relajarnos, por mas tedioso y molesto que nos resulte a todos. Porque nadie le gusta la cuarentena y no darle un abrazo a quien quiere”, expresó.

En ese punto, recordó que el jueves pasado acompañó a su madre a operarse de la rodilla y de la pierna, al Hospital Privado de Comunidad.

“Cuando mi mamá entraba a quirófano, me reclamó un abrazo. Yo no sabía que tenía coronavirus, porque venía de un hisopado negativo. Con lo cual estaba confiado pero resistí la tentación de abrazarla. Gracias a dios, más allá de tener el barbijo y de todo lo que corresponde. Esperemos que no se haya contagiado a pesar de todos los cuidados de su hijo”, contó Mestre.

“El verbo cuidar y el reflexivo cuidarse, es un verbo que tenemos que conjugar y ser absolutamente responsable, no es una cuestión de mirada partidaria, política y religiosa", razonó el religioso.