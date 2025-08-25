Crisis: cerró una reconocida cadena de estaciones de servicio tras declararse en quiebra

La famosa cadena de estaciones de servicio y tiendas Mega Co-op cerró sus tiendas de manera definitiva después de declararse en quiebra en 2023: la empresa operaba desde hacía una década en los estados del Medio Oeste de Estados Unidos. La compañía se había declarado en bancarrota, pero sus dueños decidieron no cerrar en ese entonces porque estaban intentando estabilizarse mediante un proceso de recuperación.

De todas formas, la cantidad de problemas económicos que atravesaron hicieron que no fuera posible, según informó el CEO Mike Buck a través de un comunicado de prensa. A pesar de los esfuerzos por recuperarse de la quiebra, la firma no logró superar los desafíos financieros por el drástico aumento de costos operativos y la reducción de márgenes en la venta de combustibles.

En junio del año pasado, la cadena había logrado salir temporalmente del proceso ya que había tomado la decisión de cerrar 13 de sus 31 establecimientos como parte de un plan de ajuste. Sin embargo, en marzo su programa colapsó y el 14 del mismo mes anunciaron el cierre definitivo, que se produjo en las últimas horas. Buck le atribuyó los problemas de la empresa a una combinación de inflación, cambios en los hábitos de consumo y problemas de liquidez.

Además, el directivo afirmó que la pandemia aceleró una crisis que ya afectaba al modelo de negocio tradicional de las estaciones de servicio. Mega Co-op inició sus actividades como una cooperativa hace una década y experimentó años de crecimiento antes del COVID-19, pero la transformación del mercado y la presión competitiva hicieron estallar a la compañía: el sitio web también dejó de estar disponible.