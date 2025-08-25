Macabro: encontraron muerta a una pareja adentro del auto en un camino rural

Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos adentro de un auto en un camino rural en la ciudad de San Antonio de Areco, al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Por el momento, las víctimas no fueron identificadas y se investigan las circunstancias de las muertes, en el marco de un hecho que fue catalogado como un misterio. El Chevrolet Onix en el que hallaron los cuerpos fue localizado este domingo en la bajada Ruta Nacional N° 8, detrás del barrio privado Haras “Vacaciones”.

Un vecino que pasaba por el lugar notó la presencia del vehículo y llamó al 911. Hasta el momento, los peritos de la Policía Científica y la DDI trabajaron en el lugar. El sujeto estaba sentado en la parte del conductor, con un disparo en la cabeza y un arma tirada al lado, mientras que su novia se encontraba en el asiento de atrás. Los integrantes de las fuerzas de seguridad descubrieron alrededor de 7 cartuchos intactos de 9 milímetros entre el capot y el parabrisas.

A su vez, el coche tenía un trapo colgando en la tapa de carga de combustible. “Sería para quemarlo todo, pero no sucedió", advirtieron las autoridades. Lo más llamativo del caso fue que en la ventanilla trasera se encontró un orificio de disparo, lo que podría indicar que habría una tercera persona implicada. De todas formas, la principal hipótesis es que el individuo ejecutó a su pareja desde afuera.

Luego, el mismo agresor habría ingresado al auto y se quitó la vida con la misma pistola. Por ello, los peritos sugirieron que se trataría de un homicidio seguido de suicidio. El vehículo no tiene secuestro activo y su titular es de General Pacheco, dentro del partido de Tigre. En la causa interviene el fiscal Darío Schapaunic, titular de la UFI N°6 del departamento judicial Mercedes.